Carlos Ballarta: El standupero filmará en Guadalajara su especial “Rebelde Comodino”

El standupero y productor Carlos Ballarta anunció que en Guadalajara enfrentará uno de sus desafíos más especial, pues será en el Auditorio Telmex, donde grabe su especial “Rebelde Comodino”, show que se realizará en el recinto tapatío el próximo 17 de diciembre, como parte de su gira nacional.

Con fechas pactadas para presentar “Rebelde Comodino” en Monterrey, Cancún, Mérida y Puebla, a través de sus redes sociales Carlos Ballarta reveló que Guadalajara fue la ciudad seleccionada para filmar en vivo su show, esperando reunir hasta nueve mil tapatíos para este proyecto especial.

“GUADALAJARA significa un chingo para mí. De ahí es mi esposa, ahí nacieron mis hijos, tenemos familia allá, es verdaderamente mi segunda ciudad natal. Es por eso que la elegí para hacer la fecha más grande que haya hecho en mi carrera: 17 de diciembre en el @auditoriotelmex, el desafío es reunir a casi 9 mil tapatíos para presenciar la grabación de este especial”, expresó Carlos Ballarta en Instagram e indicando para la venta de boletos para sus shows comenzarán el 4 y 5 de julio en preventa vía Citibanamex.

La gira de “Rebelde Comodino” contempla presentaciones para el 26 de noviembre en el Pabellón M, de Monterrey; el 3 de diciembre en el Auditorio La Isla, de Mérida; el 9 de diciembre en el Auditorio Stoa, de Cancún; el 16 de diciembre en el Auditorio CCU, de Puebla, finalizando, hasta el momento, el 17 de diciembre en el Auditorio Telmex, de Guadalajara, para su recorrido por México.

A la par de sus presentaciones en vivo, Carlos Ballarta mantiene otros proyectos activos como el video blog “Status Qlo”, en el que realiza entrevistas, expresa sus opiniones sobre política, humor y experiencias personales.

¿Quién es Carlos Ballarta?

Originario de Chicoloapan, Estado de México, comenzó su carrera de comediante en 2012 presentando su material en Open Mics. Ahora, el standupero cuenta con tres especiales de comedia en Netflix como “Falso profeta” y “Furia ñera”, por ejemplo, además participó en Moontower de Just For Laughs y en Netflix Is A Joke, y se ha presentado en los mejores festivales de México como lo fue recientemente en Casa Comedy de Pulso GNP en Querétaro.

