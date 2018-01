Carla Morrison, independiente y abanderada de la libertad

No es una mujer que se anda con rodeos, es transparente, dice lo que piensa guiándose por sus sentimientos, por la voz de su libertad. Carla Morrison valora su talento, pero tampoco se endiosa pensando en él, mejor se pone a trabajar buscando conectar con más “pajaritos” que se identifiquen con su música. El 2018 será un año sabático para la intérprete de “Eres tú”, quiere llevar una vida cotidiana, porque precisamente de ahí se enriquece para hacer nueva música.

“En el 2018 no hay nada más que un documental en el que he estado trabajando. Quiero descansar, vivir, hacer otras cosas, poder componer… porque yo me inspiro de la cotidianeidad, aunque tengo amigos famosos, yo no me junto con ellos, yo me junto con mis amigos de la casa, con mis vecinos, con los que me pongo borracha o lo que sea. Yo quiero volver con mi familia, mis primos, mis hermanos, volver a vivir, quiero tomarme el 2018 libre. No sé si en el 2019 voy a hacer algo, tampoco puede prometer nada, pero un artista no solo vive del aplauso, también de su creación”.

El documental lleva por nombre “Todo pasa” y es producido y dirigido entre ella y Chris Carrera. “Es un documental muy intenso que me muestra en una gira ‘perreándola’ bien gacho, porque todo el tiempo estoy trabajando muy duro. Para mí (este proyecto) es una parte de exponer mi carrera para que la gente que quiera hacer arte, se dé cuenta que no es fácil, porque no porque estés en los Grammy estás súper bien, siempre va a ver una lucha. Queremos que el documental salga de la mejor manera, hemos aplicado a varios festivales, estamos pidiendo ayuda en distribución”.

Confiar es una tarea difícil

En este proceso de ser una cantante independiente que trabaja no sólo para hacer música, sino que también para velar por sus intereses económicos, Carla ya ha pensado en que tener una disquera que la respalde sería algo que le ayudaría en su carrera, pero tampoco tiene prisa, prefiere que todo resulte de manera natural, dice entre risas que ya no ha habido ofrecimientos, porque ya antes había dicho muchas veces que no, pero ahora que su empresa —que es ella misma— está creciendo, sí se lo plantea.

“Sí lo he considerado, hay cosas qué considerar, qué tener, qué pagar y qué invertir, es muchísimo. Pero también no quiero nada más firmar con alguien que me va a quitar el trabajo de la espalda, sino que tiene que ser alguien que va a velar por mí y por mis intereses. Estoy considerándolo, pero no tengo prisa, y sé que mi público es muy fiel, que me va a esperar y que me va a entender”.

“Yo me quiero tomar el tiempo, porque ha llegado el momento donde paso más horas en la oficina que en lo que realmente hago, que es hacer música. Si tengo que sacrificar una parte empresaria para poder hace música y colaborar con otros artistas, sí lo voy a hacer”, anota.

Carla recuerda que es difícil confiarle a alguien la magia de su proyecto, puesto que anteriormente fue víctima de fraude, por lo que considera que lo más difícil de ser independiente es encontrar la gente adecuada que le ayude a proteger su patrimonio. “Hace unos años a mí un ‘vato’ me súper robó, no se lo conté a nadie porque no era el momento, pero me hicieron un fraude, del que me di cuenta dos años después y tuve que resolverlo. Más que la lana, que obviamente me dolió muchísimo, me dolió la traición de alguien a quien le confié todo, y que yo me iba y me la partía, y resulta que ganaba más que yo”.

En este año sabático que Carla quiere tomarse, desea aprender a programar y a hacer cosas de audio, tomar cursos, para hacer algo tras bambalinas y después en un futuro, pensar en musicalizar una película o un libro.

Le preocupa México

Carla considera que el México de hoy tiene mucho que aprender de sus errores y hacer un análisis del momento en el que está situado. “Yo quiero mucho a mi país, pero siento que es como un adolescente donde todo es un chiste y que no nos tomamos enserio las cosas, nos quejamos mucho, es como si estuviéramos en la secundaria todo el tiempo. Creo que nos tenemos que poner serios, a partir del sismo, hubieron muchas revelaciones para todos, nos dimos cuenta que los millennials están más que despiertos”.

“Hay muchas maneras de tomar al país y cambiarlo, pero el mal de México tiene una raíz muy profunda, hay que trabajar día a día e individualmente también. Yo he sido muy abierta de lo que no me parece, pero todos tenemos culpa, tenemos que trabajar en nosotros mismos, somos un país muy agarrado del pasado, que no deja ir las cosas, que echa culpas, todos somos parte del problema, tenemos que ser positivos, tener fe en que todo puede cambiar, trabajar duro…”.

Sin cadenas

Carla es una abanderada de la libertad y la diversidad, y parte de la construcción de su legado es dejar claro que siempre le habló al amor y que siempre estuvo por encima de la crítica social su manera de ser y de pensar.

“Yo siempre he estado a favor no sólo de la diversidad, también de la libertad, vivimos en una sociedad que es muy machista, donde enseñan a las mujeres a ser muy expresivas, pero a los hombres a que se callen todavía. Y hay gente a la que le gusta y a la que no (su postura), pero a mí me viene valiendo. Mi legado sería si al pasar de los años nos carga el cambio climático y llegan los ovnis y saben de mi música, quisiera que supieran que fui una persona que defendió sus ideales, que era una mujer libre y que hablaba del amor porque era lo más hermoso que existía, porque siento que vivimos en un mundo muy limitado, te juzgan por todo, que si estás flaco, gordo, o que si tienes dinero, que si eres famoso o no, pero, ¿eso qué importa?”