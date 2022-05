Cannes 2022 presentará documental sobre Goya y "Viva la muerte" restaurada

La edición 2022 del Festival de Cannes presentará una versión restaurada de "Viva la muerte", de Fernando Arrabal, además del documental "L'ombre de Goya par Jen-Claude Carriére, de José Luis López Linares.

Se celebrará el certamen número 75 entre los próximos 17 y 28 de mayo, dio a conocer este lunes los proyectos de la sección "Cannes Classics" de este año integrada tanto por clásicos del séptimo arte restaurados como por documentales emblemáticos o de nueva creación.

"Viva la muerte" (1971), de Arrabal, fue restaurada en 4K por la Cinemateca de Toulouse. El filme supuso el estreno del escritor como director de cine y está basada en su primera novela, "Baal Babilonia", que tiene un fuerte componente autobiográfico.

"L'Ombre de Goya par Jean-Claude Carrière", de Linares, es presentado a su vez como "un viaje inolvidable por la cultura, la emoción, el cine, la pintura y España", que sigue el rastro del pintor Francisco de Goya. Con él, Cannes quiere hacer un homenaje a Carrière, fallecido en febrero de 2021.

En ese apartado de documentales se seleccionó también "The last movie stars", dirigido por Ethan Hawke y producido por Martin Scorsese, que explora la vida y la carrera de los actores Joanne Woodward y Paul Newman.

"Romy femme libre", de Lucie Cariès y Clémentine Déroudille, retratará la vida de Romy Schneider justo cuando se cumplen este mes 40 años de su fallecimiento, mientras que "Jane Campion, la femme cinéma", de Julie Bertuccelli, pone su foco en la cineasta neozelandesa, la primera mujer que ganó la Palma de Oro, en 1993, con "El Piano".

Con "Tres en la deriva del acto creativo", del argentino Fernando Ezequiel Solanas, el festival rinde además un último homenaje a este director, fallecido en noviembre de 2020 y un habitual de la Croisette, donde en 1988 ganó el premio a la mejor dirección con "Sur".

Cannes presentará también restaurada "La maman et la putain", de Jean Eustache, medio siglo después de su rodaje, y celebrará los 70 años del musical "Cantando bajo la lluvia", de Gene Kelly y Stanley Donen.

Entre los filmes que llegan a la gran pantalla con nuevo lustre estarán igualmente "The trial" (1962), de Orson Welles, "The last waltz" (1978), de Scorsese, o el brasileño "Deus e o Diabo na Terra do Sol" (1964), de Glauber Rocha.

El Festival saludará además "el trabajo cinematográfico" del Comité Olímpico Internacional (COI) con una doble proyección: la de "Official Film of the Olympic Games Tokyo 2020 Side A", de Naomi Kawase, en presencia de la directora japonesa, y "Visions of Eight" (1973), conocida como la película oficial de los Juegos de Múnich de 1972.

IG