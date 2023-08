Canelo Álvarez no quiere que su hija sea modelo y confiesa por qué

Recientemente Emily Cinnamon, hija del campeón mexicano, Saúl "Canelo" Álvarez, debutó como modelo en la Expo Guadalajara, portando el vestido conmemorativo por el bicentenario de Jalisco. A pesar de haber resultado todo un éxito, el boxeador mexicano, dio su opinión respecto a que su hija Emily incursionara en el mundo del modelaje. "Pues no debutó como modelo, más bien modeló un vestido para Jalisco", dijo el mexicano durante una entrevista para el programa Al Rojo Vivo de la cadena Telemundo.

"A mi no me gustaría que estuviera mucho envuelta en lo que son los medios más que nada, no como modelo, no como actriz o lo que sea, me gustaría más que fuera deportista y obviamente va a estar envuelta en medios porque pues es deportista", expresó Saúl. Cabe destacar que en varias oportunidades tanto el campeón como Emily han compartido un poco de la faceta de la joven en el mundo de la equitación.

A pesar de que al mexicano no le gustaría que su hija se viera envuelta en este medio, resaltó que al final del día, la desición era solamente de su hija, "Me dice cada una de las cosas y obviamente tengo que dar mi visto bueno, pero al final de cuentas no es lo que yo quiera, verdad, yo puedo decir muchas cosas, pero al final de cuentas no es lo que yo quiera es lo que ella quiera y la voy a apoyar al cien por ciento en lo que ella quiera dándole mis consejos, mis opiniones", finalizó Saúl.

El campeón mexicano se sigue preparando para su pelea el próximo 30 de septiembre en Las Vegas, frente al boxeador americano, Jermell Charlo.



