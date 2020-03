Cancelan el Festival de Cine de Málaga por el Covid-19

Tres cintas mexicanas se vieron afectadas con la cancelación del Festival de Cine de Málaga, noticia que le dieron a Mariana González, directora de “Fractal”, cinta que se estrenaría el próximo 18 de marzo en el marco del evento.

"No sabemos cuándo va a ser la fecha de estreno de Fractal. Mañana (jueves), volábamos Mario Moreno, Juan Carlos Huguennin y yo, pero nos avisaron que se suspendía. Lo que sé es que hicieron todo lo posible para que siguiera; sin embargo, Málaga cerró escuelas y eventos públicos y una cosa fue consecuencia de la otra, se suspendió el festival", comentó.

La suerte del festival aún no está del todo clara, así lo confirmó la creativa. "Ahorita no sabemos nada. Hay una pequeña posibilidad de que se cancele y una gran posibilidad de que se aplace dos o tres meses, todo depende del comportamiento del coronavirus, si se sale de las manos a todo el mundo, no habrá que hacer", dijo González.

"No quiero imaginar en el dineral que está perdiendo el festival; organizarlo implica muchos departamentos, muchos euros en hospedajes, reservaciones, en fin, decidieron suspenderlo por el momento no sabemos si se cancela este año", explicó.

Los mexicanos se quedaron con las maletas hechas, según contó la productora. "Le iban a hacer un homenaje a Arturo Ripstein, se proyectaría su última película El diablo entre las piernas, iba a estar fuera de competencia la película de Gael García Bernal "Chicuarotes", éramos tres películas mexicanas seleccionadas para Málaga y nos cancelaron por ahora", confirmó.

Aunque se buscan opciones para llevar a cabo el estreno de Fractal, la realidad es que las condiciones sanitarias, seguirán impidiéndolo.

"Seguimos viendo opciones, estamos mandando solicitudes a festivales, pero el coronavirus sobrepasa todo, se están cancelando muchos festivales y no hay una fecha para que esto se resuelva", concluyó.

AC