Camilo y Mike Bahía, sangre nueva en los Latin Grammy

Una de las ceremonias más importantes que celebra a la música latinoamericana es la de los Latin Grammy, cuya edición 2020 se realizó el jueves por la noche de manera atípica debido a la crisis por COVID-19. Los colombianos Camilo y Mike Bahía destacaron como grandes valores de la música, el primero obtuvo el primer Grammy de su carrera bajo la categoría de Mejor canción pop gracias a “Tutu”, el segundo ganó como Mejor nuevo artista y le dedicó el premio a su esposa Greeicy.

Natalia Lafourcade se alzó con el reconocimiento más importante, el de Mejor álbum del año por “Un canto por México. Vol. 1”, además fue reconocida con otros premios que no fueron televisados, por ejemplo, el de Mejor canción regional mexicana por "Mi religión" y el de Mejor canción alternativa por "En cantos" donde colabora con iLe. Los encargados de llevar las riendas de la gala fueron Yalitza Aparicio, Ana Brenda Contreras y Víctor Manuelle, este último suplió a Carlos Rivera, quien decidió no presentarse porque alguien de su equipo se contagió de coronavirus y prefirió no exponer a nadie. Sin embargo, ayer lanzó su sencillo ranchero “100 años” en colaboración con Maluma.

El primer ganador de la transmisión fue J Balvin, obtuvo la presea a Mejor álbum de música urbana por su placa “Colores”; luego Carlos Vives se alzó con el premio a Mejor canción tropical con el tema “Canción para Rubén”. Kany García, ganadora en la categoría de Mejor álbum cantautor, habló sobre la importancia de hacer canciones con conciencia a propósito de las problemáticas sociales actuales.

Otros de los ganadores resultaron ser Alejandro Fernández con el Mejor álbum ranchero, “Hecho en México” y Alejandro Sanz por Mejor grabación por “Contigo”, mientras tanto la Canción del año fue para “René” de Residente.

Camilo al recibir el premio por Mejor canción pop con “Tutu”. AP/M. Lavandier

Las participaciones musicales

El opening de la ceremonia corrió a cargo de Ricardo Montaner, Víctor Manuelle, Jesús Navarro, Ivy Queen y Rauw Alejandro. También tuvieron una participación Debi Nova, Raquel Sofía y Alex Cuba. Lupita Infante le hizo un homenaje a su abuelo Pedro Infante; el pasado 18 de noviembre se cumplió 103 años de su natalicio.

Karol G presentó su hit “La tusa”; el maestro José Luis Perales interpretó “¿Y cómo es él?”. El más nominado de la noche con 13 categorías, J Balvin, interpretó “Rojo”. En tanto, Sebastián Yatra y Guaynaa presentaron “Chica ideal”.

Después aparecieron Christian Nodal, Calibre 50 y Alejandro Fernández. Ricky Martín llegó con Carla Morrison para ofrecer “Tu recuerdo”. Otro gran dueto fue el de Nathy Peluso y Fito Páez. El rey de las listas globales, Bad Bunny también hizo su performance y más tarde Marc Anthony hizo lo propio.

Anitta cantó el clásico “Más que nada” y su éxito “Me gusta”. Uno de los momentos más especiales de la noche fue cuando Natalia Jiménez, Juanes, Leslie Grace y Prince Royce homenajearon a Julio Iglesias, Roberto Carlos y Juan Luis Guerra. El reggaetón no podía faltar y llegó a cargo de Anuel AA. Finalmente y a ritmo de salsa, Víctor Manuelle cerró la velada.