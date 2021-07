Caloncho llevará su “Shulaguapa” al Teatro Diana 

Acompañado por el sabor de Acapulco en su más reciente canción “Shulaguapa”, Caloncho regresará al Teatro Diana para reencontrarse con su público tapatío, que disfrutará el próximo 24 de julio de una velada bastante “tropifolk”.

Previo a llegar a Guadalajara, Caloncho comparte en entrevista con EL INFORMADOR su entusiasmo por retomar su agenda de conciertos que iniciará un día antes en Monterrey, para después seguir por Satélite, Toluca y hasta llegar al Festival Pa’l Norte en noviembre, situación que lo anima a visualizar un mejor panorama ante la pandemia.

“Estoy muy contento por esas nuevas fechas que se me están acomodando para ya por fin tocar en vivo. De entrada veremos una empatía, en el sentido de que tanto la audiencia como nosotros tenemos mil de ganas de hacer esto, siento que habrá una retroalimentación bellísima con gente que lo quiere pasar bien. He pensado mucho en las canciones para saber de qué manera pasarla bien con aquellas que funcionan mejor”.

Caloncho confiesa que si bien aún existe incertidumbre ante los cambios que pueda provocar todavía la pandemia, considera que ya hay más caminos para reencontrarse personalmente con el público: “Se sigue sintiendo esa incertidumbre, pero esto es poquito a poquito para irnos reacomodando a lo que nos presente la realidad como reto”.

El cantautor -con más de 600 millones de reproducciones en sus plataformas digitales- detalló que analiza la participación de invitados especiales para su concierto en el Teatro Diana, aunque recalcó que además de diseñar momentos peculiares para este show, sin lugar a dudas nuevas canciones como “Shulaguapa”, a dueto con Gabacho y El David Aguilar, será parte del menú sonoro que ofrezca.

“Es una canción que hice con Gabacho, a mí me gusta mucho, porque me regresé a una etapa más tropical como cuando empezó el proyecto, y creo que de eso iba, de hacer una entrega de esta naturaleza de nuevo”.

Tras estrenar también el video musical de “Shulaguapa”, Caloncho puntualiza que este trabajo visual es uno de sus favoritos, ya que le permitió desarrollar un concepto en el que pudieron intervenir sus amigos y darle un verdadero sello acapulqueño.

“El video de esta canción particularmente me encanta, lo hicimos con amigos y producción acapulqueña, todo fue local, creo que quedó súper chido por lo mismo, está muy afín a la rola”.

Ante los cambios y aperturas que el lenguaje tiene para ser más inclusivo, Caloncho resaltó que es justo el lenguaje uno de sus principales motores de inspiración para sus letras, por lo que ofrecer una lírica más relajada y realmente cotidiana ha sido una constante.

“Estamos en una etapa transitoria definitivamente, yo decidí utilizar palabras no formales, porque me parecía una manera novedosa de expresarme musicalmente, no es novedoso, ahora está muy sobado este concepto, pero lo que sí me gusta, es buscar alternativas para presentar una imagen con la que puedas generar empatía”.

A la par de sus presentaciones y lanzamiento de nuevas canciones, Caloncho se mantiene al pendiente de “Día a día”, proyecto ambiental con el que realiza diversas actividades como reforestación, en coordinación con otras organizaciones.