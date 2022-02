Caifanes, receptivos y sin prisas

La banda de rock mexicana Caifanes, emblema de la música latinoamericana, ha lanzado una nueva canción luego de varios años de no hacerlo, se trata de “Solo eres tú”, una pieza que apela a los sonidos que caracteriza a la alineación, pero que también se mezcla con una estela contemporánea que le da actualidad a su espíritu creativo.

Al respecto Alfonso André, músico y baterista de la agrupación, habla en entrevista con EL INFORMADOR de la salida de este single y de la próxima presentación en Zapopan, en el Auditorio Telmex el viernes 18 de febrero a las 21:00 horas. Señala que aunque siempre hay expectativa de saber la respuesta de la gente con la nueva música, el conjunto se siente contento con los resultados que se han dado.

“Siempre nos ponemos nerviosos, pero es algo que tratamos de olvidar cuando estamos en el estudio trabajando nuevo material, nos olvidamos del mundo externo y nos preocupamos por lo que tenemos que hacer. Porque si comienzas a pensar sobre lo que va a decir la gente, los medios o lo que los demás están haciendo, como que eso te limita y te paraliza. Así que siempre tratamos de dejar afuera al mundo exterior y concentrarnos en el estudio, haciendo la mejor canción posible con los elementos con los que contamos. Más que nada estamos satisfechos con nuestro trabajo, como nos gustó a nosotros, y esperamos que le guste a la demás gente”.

Alfonso André. El músico y baterista de la agrupación agradece la fidelidad del público tapatío, el cual ha seguido la carrera de la banda por años. Olga Laris / Cortesía Caifanes

Sembrado en pandemia

Recuerda que cuando comenzaron a trabajar de nuevo en música inédita, después de estar encerrados más de año y medio por la pandemia y sin poder pisar un escenario, se juntaron para ensayar en el material para comenzar la gira y al mismo tiempo empezaron a desarrollar canciones nuevas, “empezaron a fluir los temas, comenzaron a tomar forma, ensayamos ocho o nueve rolas, en noviembre nos metimos al estudio y empezamos a trabajar tres de estas canciones y esta (Solo eres tú) fue la primera que terminamos, nos gustó mucho como quedó y la energía que tiene, es una mezcla entre un sonido más nuevo, pero al mismo tiempo son nuestras raíces, con líneas hacia el pasado”.

Las otras dos canciones las grabaron en un estudio de Cuernavaca en Morelos, dice Alfonso que estas rolas terminadas son muy diferentes entre sí, cada una con su propia personalidad, y ya las estarán lanzando próximamente, los demás temas que están en el tintero los irán desarrollando a la par que realizan la gira que los mantendrá ocupados el resto del año.

La idea es concretar un disco. “Esperemos lograrlo, no sabemos si será este año, o el que entra, no sabemos cuánto tiempo nos lleve, estamos en mitad de una gira que es bastante trabajo, pero en nuestro ratos retomaremos las grabaciones, pues es muy importante mantener la creatividad viva. Trataremos de lograrlo, pero no tenemos una meta, no tenemos un contrato con una disquera que nos esté exigiendo que salga en determinada fecha, saldrá el disco cuando esté listo”.

A propósito de esta libertad creativa que tienen en este momento, la banda lanzó en su cuenta de Instagram la canción completa para que el público la escuchara, haciendo más accesible su llegada a las audiencias.

“El uso de la música está tan extraño, realmente lo que se genera con cada reproducción en las plataformas de streaming es ridículo, es casi nada, son decimas de centavo, realmente no sé cuántos días tendrías que escuchar una canción sin parar para poder tomarte un café. La música ha perdido mucho valor, antes tenía más porque te costaba trabajo juntar el dinero para comprar el disco y ponerlo en tornamesas, era otra experiencia totalmente diferente, ahora por 100 módicos pesos al mes tienes acceso a toda la música hecha por la humanidad, para los usuarios es muy conveniente, pero para mí como que pierde un poco el valor la música”.

Sobre cuál es el mensaje que quieren externar en esta nueva etapa, o los sonidos que quiere desarrollar, reitera Alfonso que se trata de disfrutar la música sin prisas y siendo receptivos a la experimentación. “Es lo que se nos antoje, no hay una consigna, las canciones mismas te lo van pidiendo”, resalta que por ejemplo ya tienen una canción que es más con metales y otra que va más acústica. Y en esta fase en la que se encuentran, también están receptivos a colaborar con alguien más, sin embargo, hasta el momento no se ha dado. “Nos damos la libertad de que la misma música nos diga por dónde nos vamos a ir”.

Expresa que ahora la gente está muy metida en la onda digital que de pronto se olvida de vivir el aquí y el ahora del mundo real, y precisamente la nueva canción aborda esto, porque saben que aunque las herramientas tecnológicas son positivas y llegaron para quedarse, “pueden llegar a ser un vicio”.

Llegarán a Jalisco

Caifanes. La banda se renueva y está feliz de retomar el paso sobre los escenarios, tras la pausa forzada que les implicó la emergencia sanitaria. Saúl Herrera/ Cortesía Caifanes

Con respecto a tocar en Guadalajara este 18 de febrero, resalta Alfonso que él y la banda están muy contentos de regresar a cantarle a los tapatíos, “es una de las ciudades donde mejor nos reciben. Hay una larga historia con Guadalajara”, recuerda que unas de sus primeras salidas de gira fue aquí, que tocaron en una librería y luego vinieron más presentaciones, como una que recuerda en el Cabañas, “cuando todavía se podía hacer eso”.

Además, tocarán este nuevo “Solo eres tú”. Harán un recorrido por su historia musical, tocando también canciones de Jaguares, “mucha gente nos pide que revivamos a Jaguares, pero ahora no se puede, pero sí lo revivimos dentro de Caifanes”.

La banda estará girando por la República Mexicana y fuera del país estarán en Colombia, en Atlanta y en Florida (Estados Unidos), abiertos a ir a más ciudades.

MQ