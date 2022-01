El número de contagios del COVID-19 siguen en aumento, y el gremio artístico no se salva de la situación, ahora quienes han anunciado que están aislamiento recuperándose del virus, son la cantante Lila Downs y la actriz Kate del Castillo.

INSTAGRAM/@liladowns

"Pos ora si me cayó el chahuistle! Di positivo en la prueba del Covid! También Beni, Vane y Paul están enfermos. Gracias a Dios y al universo estamos en recuperación con síntomas no tan severos", escribió Lila en su cuenta de Instagram, donde se puede ver una fotografía de ella acostada en su cama.

A esta publicación reaccionaron Mané de la Parra y Juan Manuel Bernal, este último le comentó que él se encontraba pasando por lo mismo, pero que en su casa le habían hecho un remedio tradicional para hacerle frente al "bicho" con más energía y le manifestó su admiración y respeto.

INSTAGRAM/@katedelcastillo

"Sí. Dimos POSITIVO a COVID-19. En recuperación. Es una bendición estar con mi mejor amiga @jessimaldonadotv y #loladelcastillo que también contrajo el virus (mi perro, qué gracioso, eh) ¡Nos mantenemos súper fuertes!", es como Kate del Castillo hizo público su contagio.

Amigos como Juan Ríos, Fabiola Campomanes y hasta PETA Latinoamérica le desearon pronta recuperación. Cabe recordar que tanto Kate como el resto de su familia, se han negado a vacunarse contra el COVID-19 y han recurrido a terapias alternativas, como el propio Erik del Castillo lo declaró esta mañana en el programa "Venga la Alegría".

"Estamos bien gracias a la medicina alternativa que existe, estamos saludables. Me quiero hacer una prueba no porque dude de mi salud sino para decirle a mucha gente: ¡estoy sano! Punto. Ya no me estén fregado", declaró el actor.

El actor agregó que debido a los constantes cuestionamientos sobre su posición de no vacunarse, ha perdido oportunidades de trabajo porque la gente no lo quiere contratar.

"Yo no estoy en contra de la vacuna y debo de reconocer que gracias a la vacuna han bajado las defunciones, vacúnese por favor. Nosotros sentimos que no la necesitamos, que se entienda que hay libertad, o si no la hay pues entonces ya nos llevó la chin…", expresó.

AF