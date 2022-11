Como parte del tour Sin Cantar Ni Afinar LATAM Tour '22, el español Antón Álvarez Alfaro –a quien se conoce mejor por su nombre artístico: C. Tangana– llega a la Zona Metropolitana de Guadalajara para actuar, este sábado 12 de noviembre, en la Arena VFG; así, el rapero, cantante y compositor ibérico que aborda tanto el trap como el latin pop, el nuevo flamenco o el género urbano, visitó la ciudad para presentar en su mayoría temas de su disco ‘El Madrileño’ (2021) y causó conmoción entre sus fans.

Los boletos para esta presentación salieron a la venta en julio pasado y, como se vendieron en tiempo récord, se esperaba el lleno total para este show, quizá uno de los más espectaculares de este año. El concepto de esta gira involucra al artista español acompañado de una orquesta de músicos en un formato que sin ser monumental proyecta los arreglos con sabor tradicional; además, tras esta fecha en la capital de Jalisco, continuará su gira por la Ciudad de México, antes de visitar Bogotá y Buenos Aires.

Lleno total

Un operativo de logística que fluye, a pesar del tráfico que vuelve lento el acceso a la arena; pero dentro, el acomodo no es complicado, y sí la espera que impulsa el júbilo sorpresivo o la eventual rechifla que pide al artista. Y la recompensa es la sonora aparición, con 'El milagro', del Conjunto escénico que hace del foro un centro nocturno. Metales al por mayor, y gritos que dan la bienvenida a 'Cambia', tema que grabó con Carin León, quien apareció en vivo y el alarido fue unánime, tomaron el pasillo con la tuba. Todo fue un mar de pantallas.

El concepto es flexible, las mesas establecen un juego con la iluminación y la orquesta da paso a un grupo mínimo. El público acompaña las notas de 'Comerte entera'. Y de la calma al estruendo dinámico de 'Yelo', 'Yo quieto ser mataor' o 'Demasiadas mujeres'.

Estructura y celebración

El concepto es relativamente claro; el espectáculo se ordena como una cena con entradas, dos tiempos y postres. La música campea entre la orquestación que saborea la forma del bolero, aunque las guitarras eléctricas indican bachata, las percusiones acompañan y se transforman, y C. Tangana dirige a veces las melodías que evocan el universo taurino o el cante jondo. Y todo apuesta al equilibrio, los ritmos no saturan la sucesión de temas. En cuanto a lo visual, la pantalla gigante lo proyecta hacia la gente y coordina su coro de miles de fanáticos.

Parece que no afecta al intérprete que sea su primera visita a esta ciudad, conoce a su audiencia, sabe inducir al salto y cuándo apartar las gafas oscuras. Aquí es la variedad lo que atrae, todo es fusión y la calidad musical la reconoce el ávido público. Habían esperado por una noche como esta, y C. Tangana no ha decepcionado. La fiesta intermitente del escenario ha contagiado el ánimo afiebrado de los asistentes.

