C-Kan presume su “Baúl”

Como el músico y compositor que es, C-Kan tiene el talento natural para escribir otros temas distintos al rap, esas canciones a lo largo de su trayectoria las fue guardando hasta que llegara el momento de poder publicarlas y es justo ahora que decide hacerlo en álbum que se llama “Baúl”, precisamente por la analogía de tenerlas custodiadas. Presenta el disco 6 de noviembre y tiene colaboraciones con figuras como Merenglass, La Sonora Dinamita y Grupo Codiciado.

“Todas son canciones de mi autoría, pero de distintos géneros, trabajos que yo había pensado venderlos en algún momento a otros colegas, pero ahora los estoy interpretando con ellos”, comparte en entrevista. De hecho, C-Kan tiene un sello independiente donde producen música para otros artistas.

La carta de presentación de este material es “Allá en el cielo”, un tema con mariachi que honra la relación de un hijo con su padre, el tema se lanzó ayer 2 de noviembre a propósito de la celebración del Día de Muertos. “Yo soy originario de Guadalajara y estas corrientes del regional siempre han estado presentes en la vida de todos los mexicanos, de los jaliscienses más porque aquí es la tierra del mariachi. Entonces, de niño en casa yo me crié escuchando la música de Vicente Fernández, Los Ángeles Azules y Juan Gabriel”.

Explica que cuando él comenzó en el rap, este no era un género común para la sociedad hasta el año 2010. “Ni siquiera había pistas ni radiodifusoras, no había un mercado para el rap. Entonces, yo consumía otro tipo de música y en el momento en el que ahora estoy en mi carrera, después de tantos años en la industria del rap, pero escuchando regional, me nace esta inquietud de crear ritmos como éste”.

Confiesa que las reglas en el rap han cambiado en años recientes. “En el rap, en mi género, hay ciertas normas no escritas que la gente seguía, inclusive el hecho de que yo estuviera dando una entrevista, años atrás, era catalogado como un vendido, lo eras si salías en la radio o en la tele, incluso cuando nació el gangsta rap, había gente que veía mal que un rapero hiciera canciones de amor, y con el paso de los años hemos cambiado esas ideologías atrasadas”.

C-Kan coincide que es así como nacen las nuevas corrientes como los corridos tumbados que es regional con rap. Y es que la industria se ha desarrollado ahora a base de fusiones y colaboraciones entre artistas de diversos géneros, por ejemplo, el propio C-Kan acaba de participar en una canción con Grupo Firme llamada “Se te acabó la suerte”. Al cierre de este año seguirá lanzando otras colaboraciones como con Gera MX y Dharius.

