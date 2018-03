Buena vibra musical en el Corona

El dueto internacional Poolside llegará a Guadalajara para presentarse en el Corona Capital el próximo sábado 7 de abril. Conformado por Jeffrey Paradise y Filip Nikolic y con su base en Los Ángeles, California, los músicos y djs han creado un estilo propio al que han denominado “daytime disco”.

Desde su primer sencillo, “Do You Believe”, Poolside ha cautivado en la escena por su buena vibra. A propósito de su presencia en el Corona Capital, Jeffrey Paradise nos platicó sobre cómo comenzó a trabajar con Filip, sus recientes presentaciones, hábitos musicales y otros temas.

Los antecedentes de Poolside se remontan a la amistad entre ambos miembros: “Es una larga historia, pero les cuento una versión breve: hemos sido amigos por muchos años, nos conocimos en un club en San Francisco, tal vez en 2004. Él vivía en Copenhague, yo en California. Nos hicimos amigos, luego se mudó a Los Ángeles. Un día en 2010, yo ya vivía en Nueva York, me dijo ‘Ey, deberíamos juntarnos y hacer algo de música’. Fui a Los Ángeles por un fin de semana e hicimos varias nuevas canciones. No sabíamos que íbamos a tener éxito, pero a la gente le gustó. Tuvimos más y más oportunidades de hacer más cosas”.

Una característica de Poolside es su ánimo festivo, muy ad hoc para un festival como pinta la primera edición del Corona Capital en Guadalajara: “Cuando empezamos el dub era muy popular, pero a nosotros no nos gustaba. Quizá si hubiera sido más joven sí me hubiera gustado. Quisimos hacer música para nuestra vida, una especie de banda sonora para un verano en Los Ángeles: música para estar en el club, ir de fiesta, comer con los amigos. Es música diferente al electrónico duro para estar moviendo la cabeza. Por eso lo hicimos así, sin pensar si gustaría o no. Pero a la gente sí le gustó, es la música que tiene la vibra que queríamos”.

México como destino

Como dueto electrónico, Poolside ha recorrido el circuito internacional de clubs. Recién en enero pasaron por Tulum, en el Caribe mexicano. A Jeff le agrada tocar en clubes y festivales, aunque hay diferencias: “Diría que los festivales Poolside suena muy bien, a la gente le emociona estar en los festivales y crea una buena sensación. Es la unión de la gente disfrutando de la música, es algo especial: miles de personas conectadas, eso no sucede en el club. Es una gran comunidad la que se crea, y eso es muy, muy especial. Me encanta. En los clubs, lo bueno es que se puede estar muy cerca de la gente y se interactúa de otra manera, eso es divertido”.

Además de sus propias canciones, Poolside se ha caracterizado por publicar mixtapes, selecciones de canciones remezcladas y sampleadas. Para ello, recurren a un amplio abanico de referencias musicales, clásicas y contemporáneas: “Nos gusta compartir mixtapes de buena calidad, que se puedan escuchar en años. A veces sacan solo mixtapes con música nueva, lo que está bien, pero nosotros queremos que se puedan mantener. Es música muy buena, elegida con cuidado… Queremos que se escuchen casi como se escucha un disco completo de un solo artista. No es nuestra música, pero le ponemos mucho a la selección”.

SABER MÁS

Siguen su periplo

Luego de su paso por Guadalajara, Poolside continuará con presentaciones: “Tenemos fechas para la primavera y el verano, tocaremos alrededor del mundo. Vamos a estar tocando y trabajando en nuevas ideas”. Al mismo tiempo, trabajan en nuevo material para su siguiente producción, aunque se lo toman con calma: “No sacaremos en álbum pronto, pero a diario trabajamos en nueva música. Sacamos ideas para el próximo disco, pero no saldrá por lo menos en un año, o dos… No nos presionamos en hacerlo, queremos escribir música cuando estemos en el estado de ánimo correcto. Es lo más importante. Es difícil escribir música para no estresarse, es algo importante en Poolside: es relajante. No se puede forzar”.

Emocionados por sus colegas

Al tocar en un festival como el Corona Capital, con una vasta presencia de artistas, los músicos tendrán oportunidad de ver a otros colegas: “Estoy realmente emocionado por ver a David Byrne, y sé que estarán los Killers, que siempre son divertidos”. Además de su reciente fecha en Tulum, Poolside y Jeff como solista han visitado México en diversas ocasiones: “Fuimos al Corona Capital en la Ciudad de México, en 2011, cuando apenas empezábamos. Habíamos querido regresar, y aquí estamos. En 2011 estábamos de gira con The Rapture, que tocaron, por eso fuimos. Fue mi primera vez en varios años, en 2006 estuve en Tijuana. De México me gusta el ambiente, la gente en los conciertos, la comida, la pasión que se ve en la calle. Cada que voy me gustaría quedarme más tiempo”.

ASISTE

Poolside en el Corona Capital

Guadalajara, sábado de 7 abril, en Foro Alterno.

Boletos en taquilla y en el sistema Ticketmaster: 980 pesos entrada general; 2,030 pesos en zona VIP.