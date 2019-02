Buen humor para motivar 

Por estar conectados a redes sociales la gente puede sufrir de estrés, ya que la apertura propicia el espacio para los comentarios negativos.

Sin duda, los más vulnerables en esta dinámica cotidiana en internet son los menores de edad, en particular las niñas y las adolescentes: “Estamos muy expuestos en redes a cualquier tipo de comentario”, comentó Jimena Longoria en entrevista, previo a su presentación en Guadalajara.

Por esta razón, y con conocimiento de causa, Jimena ha preparado una conferencia motivacional con el formato de stand up, llamada “¡Vales un hueval!”, la cual se realizará en el Teatro Galerías, hoy a las 19:00 horas. Los Boletos van de los $350 a $450 pesos, y están disponibles en taquillas.

Ese guiño al stand up es por el buen humor que caracteriza a Jimena: “Hay humor, es mi personalidad y en mis redes sociales trato temas delicados como la anorexia, la bulimia, el bullying, pero los hablo desde el humor”.

En la charla, Jimena dijo que muchas veces lo que vemos en redes es solo la mitad de lo que le sucede: “Claro que yo también lloro en mi casa, a veces estoy de mal humor. Pero en las redes trato de generar un contenido positivo y la conferencia es precisamente para compartirles por todo lo que he pasado”.

Cabe señalar que entre los mensajes que transmitirá hoy por la noche está el de superar y aceptar las cosas: “Poder compartir un punto de mi vida que fue negro, poder soltarlo, es decirles que ya no pueden hacernos daño: compartirlo es porque ya lo superamos, no importa lo que nos digan”.

Longoria destaca la respuesta positiva que ha tenido su show, pues los comentarios de las niñas que le han llegado; incluso, la han hecho llorar: “Tengo buenos comentarios después de las conferencias… Siento su dolor por esa cercanía con los seguidores. Si le puedo llegar a una persona, ahí está bien”.

Otra retroalimentación que ha recibido su presentación viene por parte de las madres, quienes le agradecen por el mensaje positivo: “A veces se emocionan más que las niñas. Incluso, han llevado también a las abuelitas, y eso está padre. Además, me buscan las mamás después, me agradecen por decirles lo que les digo, es una gran responsabilidad. Me gusta transmitir ese mensaje positivo y que me den retroalimentación las mamás”, finaliza.

Es así que la ex habitante de la casa de “Big Brother” ya ha presentado este espectáculo en ciudades como Torreón, Saltillo y Monterrey. Y en el futuro, Jimena estará en foros de ciudades como León, Ciudad de México y Puebla.