Adrián Uribe y Consuelo Duval están más que “EnPAREJAdos”

El próximo 9 de febrero llegarán al Teatro Galerías los actores y comediantes Consuelo Duval y Adrián Uribe con la puesta en escena “EnPAREJAdos” con dos funciones 18:00 y 21:30 horas. En este divertido montaje ambos recrean a personajes célebres de las relaciones de pareja como Adán y Eva o Romeo y Julieta, pero también tienen como as bajo la manga a “El Vítor” y “Nacaranda”, donde desarrollan tópicos que tienen que ver con las relaciones sentimentales.

Al respecto hablan con EL INFORMADOR sobre la puesta en escena y precisamente sobre cómo comparan las relaciones amorosas cuando tenían 20 años y ahora que están adentrados en los cuarenta y tantos.

“Se disfrutan mucho más hoy porque ahora sí que este colchón ya está muy meado. Entonces, digamos que ya traes un bagaje y una conciencia más grande, ya vienes de la terracería a lo pavimentado, ya pasaste por varios caminos y entonces vas aprendiendo, aunque nunca dejas de aprender. Yo creo que se disfruta más a esta edad (la relación de pareja) que la inconsciencia que uno trae a los 20”.

En ese sentido, Consuelo dice que ahora se siente plena para amar. “De hecho no he disfrutado del amor ni con mis 50 años (risas), yo pura terracería. Pero ahora estoy preparada para amarme, amar siempre he sabido, pero a veces en el amor cometes muchos errores, porque se ve invadido de ego y otras cosas, pero para amar sano y amar fregón, ya estoy lista”.

