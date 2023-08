El esposo de Britney Spears, Sam Asghari, pidió el divorcio a la superestrella 14 meses después de casarse, según dijo el miércoles por la noche una persona conocedora de la solicitud.

La persona, que es cercana a Asghari pero no estaba autorizada a comentar públicamente el asunto, confirmó que se había iniciado el trámite el miércoles, horas después de que varios medios, como TMZ y la revista People, publicaran que la pareja se había separado.

Un representante de Spears no respondió de momento a una solicitud de comentarios. Registros judiciales de los condados de Los Ángeles y Ventura no mostraban dónde se había presentado el caso.

Spears se casó con Asghari en su casa de Thousand Oaks, California, el 9 de junio de 2022 ante un grupo de invitados que incluía a Selena Gomez, Drew Barrymore, Paris Hilton y Madonna. La ceremonia se consideró un hito en su vida recién recuperada tras la disolución, seis meses antes, de la tutela judicial que había controlado sus asuntos personales y finanzas durante más de 13 años.

La superestrella del pop conoció a Asghari y comenzó su relación con el modelo y actor cuando él participó el video para su canción "Slumber Party" en 2016.

Spears señaló su deseo por casarse con Asghari como una de las razones por las que quería poner fin a la tutela restrictiva, que según ella lo impedía. La pareja anunció su compromiso en septiembre de 2021 cuando quedó claro que la tutela finalizaría, lo cual ocurrió en noviembre.

NO TE PIERDAS: Lana del Rey enamora a las nuevas generaciones mexicanas

Spears dijo en mayo de 2022 que ella y Asghari perdieron un bebé al poco tiempo de que quedara embarazada, aproximadamente un mes antes de casarse.

En los últimos meses habían surgido reportes de peleas de la pareja.

Su matrimonio es el primero para Asghari, de 29 años, y el tercero para la cantante de 41 años. Estuvo casada por menos de tres días en 2004 con su amigo de la infancia Jason Alexander, quien intentó colarse en su boda con Asghari y luego fue condenado por un delito menor de allanamiento de morada y agresión.

También en 2004 se casó con el bailarín Kevin Federline. Su matrimonio de tres años llegaría en un momento de intenso escrutinio de los medios y crecientes problemas de salud mental para Spears. Federline es el padre de los dos hijos adolescentes de Spears y tiene la custodia de los menores.

Spears fue colocada bajo la tutela supervisada por su padre en 2008. Al principio le fue bien con el arreglo, continuó lanzando discos, haciendo videos y actuando en vivo, incluida una importante residencia de conciertos en Las Vegas. Pero a medida que aparecía menos en público, los fanáticos comenzaron a exigir que terminara el acuerdo usando el hashtag #FreeBritney (Liberen a Britney), en lo que eventualmente se convertiría en un gran movimiento.

Desde que terminó la tutela, Spears ha lanzado música, incluida una colaboración con Elton John en 2022, pero no ha actuado en vivo en años ni ha anunciado planes para hacerlo.

Su libro de memorias, "The Woman in Me", se publicará en octubre.

vll