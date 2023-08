Lana del Rey enamora a las nuevas generaciones mexicanas

La cantante de pop indie, Lana del Rey visitó por primera vez a México cuando tenía 28 años, para promocionar su segundo disco nombrado “Born to die”. Se llevó a cabo en el Pepsi Center.

Un año después regresó a conquistar más corazones mexicanos, en el Festival Corona Capital. Sin embargo, faltaba que inyectará más pasión a la juventud mexicana como la noche del 15 de agosto en el Foro Sol, el recinto más grande e importante de la Ciudad de México.

Por otro lado, la cantante dio una entrada épica diciendo:

"Finalmente estoy de vuelta en la Ciudad de México", dijo Lana al inicio de su show que comenzó con los temas "AyW" y "Young and beautiful".

Estilo “Lana del Rey”

Se presentó con un vestido blanco y un velo de novia con tiara de perlas, al velo lo adornaban tres rosas rojas y aparte usó unas botas brillantes.

LANA DEL REY CANTANDO CINNAMON GIRL EN CDMX MI CANCIÓN NO MAMES pic.twitter.com/vNG0PsqKmT — ale (@chastainscule) August 16, 2023

"Muchísimas gracias por todo", expresó al llegar y notar que el recinto no sólo estaba lleno, sino que el público gritaba ante cualquiera de sus movimientos. "Lana, Lana, Lana".

Fanáticos no dudaron en contar sus experiencias:

"Me aparecía mucho en Tik-Tok y de ahí la busqué y me empezó a gustar", contó Maleni de 18 años, quien asistió con su amigo Elías, quien en honor a la cantante usó una de las coronas de flores que vendían afuera del Foro con precio de 50 y hasta 100 pesos.

También en redes sociales la conocieron Alexia y Natalia Lomelí de 14 y 17 años respectivamente. A ellas les gusta la música de la cantante de pop indie desde hace un año.

"Me gusta mucho su voz y como cuenta sus historias a través de las canciones", dijo Alexia, mientras que Natalia completó detallando que " Su voz y la melodía que toca es muy relajante".

"Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd" es el onceavo álbum de la intérprete de "Radio", pero inició a conquistar a las nuevas generaciones cuando su canción Summertime Sadness fue re-versionada por el DJ Francés Cedric Gervais, en el verano de 2013. Así la conoció Paulina de 23 años.

"Summertime Sadness fue mi vals en mis 15 años, la había conocido por internet, por sus videos", dijo la joven que también usó una corona de flores rojas.

"Videogames", "Ride", Ultraviolence", "Diet Mountain Dew" y "Blue Jeans" fueron algunas de las canciones de discos anteriores que tocó la cantante de 38 años, mientras que de entregas actuales deleitó con "Ocean Blvd", "Cherry" y "The Grants", esta última fue una de las más esperadas por Ángel Campos de 21 años, quien llegó el domingo desde Guanajuato, junto a su amigo Edwin de 19, especialmente para este show.

Su música inspiró en tiempos de COVID-19

"Durante la cuarentena por pandemia comencé a descubrir nueva música en redes y así la conocí", contó Ángel, quien asistió con un cosplay de la presentación de Lana de Rey en la Met Gala de 2018, inspirada en divinidades, por lo que portaba una estructura sobre la cabeza simulando unas nubes.

Lana del Rey, muy cerca de sus fans

El momento mágico de la noche llegó cuando a mitad del concierto, alrededor de las 22:00 horas, la también productora estadounidense bajó del escenario para saludar a sus fans durante cinco minutos, algunos aprovecharon para que les firmara artículos, le dieron una bandera de México que sonriente extendió y la mayoría se tomaba fotos con ella, hubo quien incluso, siguiendo los pasos de la cantante, quien lo hizo arriba del escenario, fumó de un vaporizador y se tomó la foto con ella mientras soltaba el humo.

Lana del Rey baja del escenario para tomarse fotos con el publico en México ✨



�� @ilanbeker pic.twitter.com/91qgOswsco — Indie 505 (@Indie5051) August 16, 2023

"Hay millones de razones por las que México tiene mi corazón. Las conexiones son ilimitadas, gracias, lo aprecio mucho. Me han permitido estar aquí doce años después, y se los agradezco", expresó Elizabeth Woolridge, como es su nombre real, para cerrar el concierto que duró dos horas.

Escenario épico “Lana del Rey”

Hoy miércoles repetirá el espectáculo que incluye más de 20 canciones y en el que además de coloridos visuales incluye un enorme piano, telas y hasta un columpio de flores.

"Lana, hermana, ya eres mexicana", le gritaron al final los asistentes, quienes además le regalaron varios muñecos del Dr. Simi inspirados en su estilo.

