Britney Spears: La cantante presume fotos en bikini y culpa a "bicho" de bajar de peso

Britney Spears hace dos cosas: disfrutar de su libertad y pedir a los paparazzis que la dejen en paz por un momento.

La cantante de 40 años disfruta de un paradisiaco lugar en compañía de su prometido Sam Asghari, la artista publicó un video con momentos de su visita a Maui, una isla en Hawái, donde gozó del sol, la arena y el mar, a pesar de que su salud no ha estado del todo bien.

En su post publicado en Instagram, la llamada "Princesa del pop" contó que su estómago no está en las condiciones óptimas, pues desde hace semanas un bicho la ha hecho vomitar al grado que ha bajado ya dos kilos.

Britney también se mostró orgullosa de sus curvas, y criticó que los fotógrafos estén al acecho para obtener una fotografía suya, a pesar de que seguramente ésta no la favorezca.

"Creo que tengo un pequeño bichito… lo único que se parece a este sentimiento es cuando estaba embarazada … son las náuseas eso es lo peor… Es como si no pudiera despertar así que voy al gimnasio tratando de despertar mi sistema. Es como el trabajo del reloj ... sudo por primera vez, luego voy al baño y vomito ... es absolutamente horrible, pero luego me quedo en el gimnasio porque no quiero ir a casa y estar enferma en la cama... Sigo y en la noche salgo a bailar y mi sistema empieza a tener claridad. He bajado 2 kilos y eso es mucho para mi cuerpo. Me despierto y mi cuerpo es tan pequeño, pero los perros de guerra de los medios de comunicación que se esconden fuera de mi habitación me ponen a la defensiva como siempre lo han hecho, así que si estás fuera de mi habitación tratando de sacarme otra foto barata, por favor vete a la mierda y déjame en paz !!!! Debería poder correr desnuda si quiero. ¡Que tengan un buen día amigos! Diré que estoy agradecida por la comida en Maui y este hotel genial", se lee en parte de su mensaje.

La artista también colgó fotos en las que se ve feliz con su amado novio, luego de que en días pasados se enfrentara en redes con su hermana Jamie Lynn Spears.

MF