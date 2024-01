Boletos para Radwips en México: fechas, precios y cuándo inicia la preventa

La banda de rock japonesa Radwimps regresará a México este 2024 para ofrecer un par de conciertos en Monterrey y en la Ciudad de México.

La agrupación nipona ha ganado fama por sus trabajos junto al director de cine japonés Makoto Shinkai, prestando su música a obras como “Suzume”, “El tiempo contigo” y “Your name”.

La banda visitará las ciudades mexicanas como parte de su gira “World Tour 2024: The way you yawn, and the outcry of Peace”.

¿Cuáles son los conciertos que dará Radwimps en México y cuánto costarán?

La banda solamente ofrecerá dos conciertos, los cuales son

El 15 de marzo en el Pepsi Center WTC de la capital mexicana .

. El 17 de marzo en el auditorio Citibanamex de Monterrey, en el estado de Nuevo León.

La preventa de boletos ya está lista, sin embargo, los fans tendrán una preventa especial en la plataforma Crunchyroll.

La preventa de Crunchyroll comenzará el 10 de enero a las 11:00 am, con el código especial CRUNCHYROLL.

La preventa de Citibanamex será el 11 de enero a las 11:00 am, con pagos de 3 meses sin intereses.

La venta general será el 12 de enero a las 11:00 am, sumando las ventas directas en taquilla.

Por el momento no se ha revelado el precio final de los boletos en México, por lo que recomendamos esperar futuras actualizaciones oficiales.

