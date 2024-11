Blink-182 en el Estadio GNP: setlist y qué ingresar

Estamos a punto de recibir a Blink-182, una de las bandas más representativas del punk rock, que regresa a México para celebrar su tan esperada reunión con Tom DeLonge.

El trío, integrado por Mark Hoppus, Travis Barker y Tom DeLonge, vuelve al país tras una larga ausencia, y en esta ocasión prometen hacer vibrar el recién inaugurado Estadio GNP Seguros, un escenario perfecto para su contagiosa energía.

No obstante, su regreso conlleva el reto de saldar una deuda pendiente con el público capitalino, luego de múltiples cancelaciones de conciertos en 2023 y 2024. Esta vez, la banda buscará reconectar y hacer justicia a su público mexicano.

Los californianos llegarán a la capital mexicana tras haber lanzado su álbum más reciente, "One More Time" y compartirán con su público una noche que promete un buen ambiente para el público de la Ciudad de México.

Para quienes tengan planeado asistir a estos shows, les compartimos algunos detalles importantes.

Como parte de su gira mundial, la banda se presentará este sábado 9 de noviembre en el Estadio GNP Seguros, anteriormente Foro Sol.

La actuación de Blink está programada para comenzar en punto de las 21:00 horas; sin embargo, las puertas del recinto abrirán a las 16:00 y 17:30 horas, hora en que se presentará Allison y, posteriormente, Petey y Pierce The Veil.

El show de Blink se espera que dure alrededor de 1 hora y 40 minutos, por lo que se recomienda prever el tiempo de regreso.

¿Qué canciones tocarán en el concierto?

De acuerdo con presentaciones recientes de la gira, el setlist incluiría 18 canciones, destacando clásicos como "All the Small Things" y "What's My Age Again?".



Este sería el repertorio completo:

1. Anthem Part Two

2. The Rock Show

3. Family Reunion

4. Dysentery Gary

5. Happy Holidays, You Bastard

6. Violence

7. First Date

8. Feeling This

9. Down

10. Adam's Song

11. Stay Together for the Kids

12. Ghost on the Dance Floor

13. I Miss You

14. All the Small Things

15. What's My Age Again?

16. Bored to Death

17. Dammit

18. One More Time



¿Cómo llegar al recinto?

La mejor forma de llegar a los principales accesos del Estadio GNP es a través de las estaciones Ciudad Deportiva y Velódromo de la Línea 9 del metro (color café); aunque hay otras opciones.

También puedes usar el Metrobús y descender en la estación Goma , desde donde tendrás que caminar alrededor de 15 minutos, o bien en la estación Iztacalco, desde ahí caminar por la calle de Resina hasta el Eje 3 Sur Añil.

Como en la mayoría de los eventos de este tipo, hay algunas medidas de seguridad, sobre todo en cuanto a los objetos que pueden o no ingresar.

Entre los objetos permitidos están las bolsas pequeñas, lentes, tapones para oídos, toallas sanitarias (cerradas), medicamentos con receta o binoculares sin láser. Por otro lado, los objetos prohibidos incluyen mochilas grandes, pancartas, cámaras profesionales, vapes o cigarros, alimentos y bebidas, y paraguas.



JM