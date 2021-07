“Black Widow”, de cara a su pasado

Luego de un retraso prolongado a causa de la pandemia, finalmente la cinta “Black Widow”, protagonizada por Scarlett Johansson llegará a los cines este 9 de julio del año en curso y también se podrá ver en la plataforma Disney+ con un costo extra. Este proyecto donde el público conocerá los orígenes de “Natasha Romanoff”, la espía redimida que formó parte de “The Avengers”, es parte de la fase cuatro del universo de Marvel.

“Black Widow”, quien desde el comienzo fue parte de la “Iniciativa Avengers”, se enfrentará a lo más oscuro de sus cuentas pendientes, todo como consecuencia de una peligrosa conspiración que está conectada con su pasado. Perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para destruirla, “Natasha” deberá lidiar con su historia como espía y con las relaciones rotas que dejó a su paso mucho antes de convertirse en parte de “The Avengers”.

“(Natasha) es a menudo una suerte de fuerza impenetrable dentro del universo cinematográfico de Marvel. Es temeraria y está fuera de control, pero siempre tiene un intelecto sorprendente”, resalta Scarlett sobre su personaje. En la película, dirigida por Cate Shortland y bajo la producción de Kevin Feige, también son parte del elenco Florence Pugh, quien interpreta a “Yelena”, David Harbour como “Alexei”/“The Red Guardian” y también está Rachel Weisz como “Melina”.

El origen

En entrevista, Jorge Báez, mejor conocido en redes sociales como “@Cuacarraquear2”, quien es especialista en cine y cultura pop, ahonda más en los orígenes de “Black Widow”, personaje que hasta el momento ha sido interpretado en cine por Scarlett Johansson.

“‘Natasha Romanoff’ es parte de una familia de la nobleza rusa, desde niña comenzó a demostrar habilidades físicas, por ejemplo, para la gimnasia y la danza, tenía una agilidad, una flexibilidad y una fuerza extraordinarias, eso llamaba mucho la atención, por lo que fue secuestrada por una organización criminal -esto sucede en los cómics, en la película no sé cómo lo vayan a manejar-, ahí la entrenan para convertirla en asesina y en espía. Entonces, ‘Black Widow’, originalmente comienza siendo una villana al servicio de inteligencia rusa, la KGB”.

Así cómo se ve en los avances de la cinta, “Cuacarraquear” comparte que a diferencia de los demás “Avengers”, “Natasha” sí tiene un pasado muy oscuro. “Tiene un pasado de mucha violencia donde incluso ella estuvo presente en momento de la Guerra Fría. Ella muchas veces se enfrenta a ‘The Avengers’ como parte de la KGB”, era llamada a diferentes tareas, explica Jorge que en los cómics era la agente especial para las actividades más arriesgadas.

Además comparte que en esas hazañas, conoce a “Clint Barton” (Jeremy Renner), “que esto es algo que en la película está muy bien mostrado porque ellos muchas veces participaron juntos en misiones casi imposibles de espionaje y crímenes políticos. Pero de pronto ella decide que se quiere unir al lado bueno de la historia y se convierte en una ‘Vengadora’. En los cómics es rescatada por el ‘Capitán América’ y por ‘Wolverine’ y se une a ‘S.H.I.E.L.D.’, esta organización que dirige ‘Nick Fury’, personaje que en las películas lo interpreta Samuel L. Jackson”.

La expiación

Entonces, como se ve en las cintas de “The Avengers”, “Black Widow” se convierte en una gran aliada y compañera, todas sus habilidades y las estrategias aprendidas ahora las aplica para hacer el bien. “Pero lo que caracteriza mucho al personaje y que creo que en esta película nos lo van a mostrar, es que su pasado la atormenta constantemente, es algo que no ha podido resolver. Inclusive, por ahí está sugerido que mató a otras personas. Entonces, esos fantasmas que la persiguen, también lo podemos ver cuando se sacrifica por la joya del infinito, decide tirarse al vacío como una especie de expiación por el pasado que tuvo, pues sabe que a pesar de que hizo mucho bien, también hizo mal, realmente es un personaje muy complejo y rico de Marvel”.

En la cinta de “Black Widow” se mostrará que “Yelena” (Florence Pugh) es hermana de “Natasha”, pero que también son rivales, “las dos son conocidas como ‘las viudas negras’ y parece que las van a poner a competir y a lo mejor vamos a ver un desenlace fuerte entre las hermanas, esta interesante lo que nos van a presentar”.

Jorge recuerda además que tras la pandemia se movieron las piezas del rompecabezas de la fase cuatro de Marvel, porque esta película tendría que haber salido antes de la serie “WandaVision” y en el esquema seguiría “Eternals”, “y esto no está pasando ahora porque se tuvo que reacomodar todo. ‘Black Widow’ sí forma parte de la fase cuatro, pero como todas las cintas de Marvel, podrá tener un guiño que esté en el pasado a algo que se pueda conectar a futuro”.

Su aparición en los cómics

Con respecto a la aparición del personaje en los cómics, señala “Cuacarraquear”, que como otros del universo Marvel, tiene su origen en la década de los 60. Fue creada por Stan Lee. “En esa época los cómics promovía se inspiraban mucho en los temas políticos, por eso ella era una espía rusa”. Además, su aparición es en una línea de cómics de historias de suspenso, donde comparte Jorge aparecieron por primera vez historias de “Iron Man” y “Capitán América” juntos. Con los años, “Black Widow” tuvo sus propias hazañas en cómic como protagonista.

Finalmente, Jorge comparte que no ha habido otra adaptación cinematográfica sobre el personaje de “Black Widow” más que la participación de Scarlett en “The Avengers” y ahora en su propia cinta, sin embargo, el personaje ha aparecido en caricaturas, por ejemplo, en la serie animada “Defenders of the Earth”. Acota Jorge que también puede haber proyectos fílmicos con referencias al personaje, como la película que Jennifer Lawrence hizo en 2018 llamada “Red Sparrow” con el personaje de “Dominika Egorova”.

SABER MÁS

¿De qué se trata?

“Natasha Romanoff” se enfrenta con el oscuro camino que la llevó a convertirse en espía y asesina y a los eventos que tuvieron lugar después. Reacia, vuelve a reunirse con un grupo de espías que forman parte de su pasado y comparten con ella una parte fundamental de su historia, así como el deseo de evitar que se desencadene una fuerza letal. Sin embargo, sus esfuerzos se ven amenazados por un asesino mortal cuyas habilidades son diferentes a todo lo que “Natasha” había enfrentado.



