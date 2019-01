Billie Eilish lanza "hermosa" canción inspirada en "Roma"

La cantante estadounidense Billie Eilish compartió su nuevo tema llamado "When I Was Older", canción inspirada en la cinta "Roma" de Alfonso Cuarón.

Mediante redes sociales y plataformas de streaming, la cantante publicó el sencillo después de que Alfonso Cuarón ganara dos Globos de Oro en las categorías de Mejor Película Extranjera y Mejor Director. El cineasta inmediatamente agradeció el homenaje.

"Muchas Gracias Billie Eilish, tu canción es emocionante y hermosa", escribió.

El tema está inspirado en una de las frases que dice uno de los personajes: "When i was older i used to be a sailor, but i drowned in a storm" ("cuando era mayor solía ser marinero, pero me ahogué en una tormenta"). A lo que la estadounidense lo parafrasea en uno de sus estribillos como "Cuando era mayor, era un marinero en mar abierto, pero ahora estoy bajo el agua y mi piel es más pálida de lo que debería ser".

Además, Eilish interpretó su visión como espectadora al integrar un párrafo que cita a la película en blanco y negro de Netflix.

"Estoy viendo películas espalda con espalda en blanco y negro. Nunca he visto a nadie hacerlo mejor como yo lo hago".

"Roma", de Alfonso Cuarón y protagonizada por Yalitza Aparicio ha dejado excelentes críticas en todo el mundo, pero parece que en Estados Unidos ha sido un tema de conversación importante luego de las buenas críticas de cineastas revistas y premios de gran importancia.

Será el próximo 24 de febrero cuando la película mexicana se enfrentaría en los 91 edición de los Premios Oscar después de que la academia seleccione a los finalista de entre grandes producciones como "Cold War" y "Birds of Passage", entre otros.

Billie Eilish es una compositora contemporánea que ha acumulado más de seis millones de seguidores en plataformas de straeming como YouTube desde su primer lanzamiento compuesto por su ella y su hermano "Ocean Eyes" en 2016.

AC