Alfonso Cuarón, un director de 24 quilates

Perdió la carrera a Mejor guion frente a “Green Book”, pero la noche le tenía reservado un doble triunfo; se alzó con dos estatuillas: Mejor película extranjera y Mejor director.

Así es, “Roma”, cinta dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón, venció a sus rivales: “Capernaum” (Líbano), “Girl” (Bélgica), “Shoplifters” (Japón) y “Never Look Away” (Alemania). Y Cuarón, superó a Bradley Cooper, Peter Farrelly, Spike Lee y Adam McKay.

Al ritmo de la canción “Te he prometido”, interpretada por Leo Dan, el director subió al escenario desde el cual dijo en español: “Gracias familia, gracias México”; también extendió su agradecimiento a sus protagonistas Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, quienes lo acompañaron durante la ceremonia y dieron vida a las dos mujeres que marcaron su vida -su madre y su niñera- en este premiado drama.

La historia de Alfonso Cuarón con el Globo de Oro no es nueva, el coqueteo del director mexicano con la estatuilla dorada data desde 2002 cuando estuvo nominado con “Y tu mamá también” a Mejor película extranjera. Sin embargo, pudo sostener en sus manos el premio hasta 2014 al ganar con “Gravity” la categoría de Mejor director. Ahora, con “Roma” llegó a esta ceremonia con la producción mexicana más nominada en la historia por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), al competir por Mejor guion, Mejor director y Mejor película extranjera, llevándose al final dos de los tres galardones.

Inicia la temporada

Con la entrega de los Globos de Oro arranca la temporada de premios en Hollywood; este galardón reconoce a lo mejor de la televisión y el cine según la HFPA. Para la edición 76, la ceremonia estuvo conducida por Sandra Oh y Andy Samberg. La gala se realizó en el Beverly Hilton Hotel de Beverly Hills y se destacó por la entrega del premio honorífico Cecil B. DeMille a Jeff Bridges.

Cabe señalar que las estatuillas de la edición 76 fueron rediseñadas; ahora son más largas, más delgadas y más doradas; además, están chapadas en oro de 24 quilates.

Mejor actor en una serie de TV - musical o comedia

Michael Douglas (“The Kominsky Method”).

De la mano de la experiencia del aclamado Chuck Lorre, el veterano actor estadounidense interpreta a Sandy Kominsky. Al final de su discurso dedicó el galardón a su padre de 102 años, Kirk Douglas.

Mejor película - drama

“Bohemian Rhapsody”.

No llegó como la favorita al competir con películas como “If Beale Street Could Talk”, “A Star Is Born”, “Black Panther” y “BlackKklansman”, pero la Asociación premió el gran trabajo que construyó parte de la vida y obra de una banda como Queen.

Mejor actor de reparto en una serie limitada o película para TV

Ben Whishaw (“A Very English Scandal”).

La serie basada en hechos reales es protagonizada por este actor y por Hugh Grant. “Quiero agradecerle a la BBC reconocer al maravilloso elenco, y de manera particular al hombre que interpreto, Norman Scott, es realmente alguien a quien admiro”.

Mejor actor - drama

Rami Malek (“Bohemian Rhapsody”).

Por su trabajo en la piel de Freddie Mercury el actor se mostró emocionado al recibir su estatuilla. “Estoy más que conmovido (...) es un gran honor recibir este premio y ser reconocido en medio de actores extraordinarios”.

Mejor actriz de reparto en una película

Regina King (“If Beale Street Could Talk”).

En su discurso de agradecimiento recalcó que “los próximos dos años todo lo que yo haga sea 50% hecho por mujeres y los reto a todos los que están allá afuera, en posición de poder, en cualquier industria, sean solidarios y hagan lo mismo”

Otras categorias