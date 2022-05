Billboard Music Awards 2022: Doja Cat y Mary J. Blige brillan en los premios

Este domingo 15 de mayo se realizó en Las Vegas, Estados Unidos la ceremonia 2022 de los Billboard Music Awards, donde Doja Cat, fue una de las ganadores de la noche, quien obtuvo el Billboard a Mejor Artista R&B y Mejor Álbum R&B por "Planet Her", agradeció a sus fans y a la organización por estos galardones, resaltó que desde siempre ha estado ligada al género del R&B.

El encargado de llevar las riendas de la gala fue Sean Combs mejor conocido como P. Diddy, quien además fue el encargado del openinig.

"He cambiado, ahora soy una frecuencia total, soy el chico de chocolate... pasé por momentos duros como todos ustedes, me alejé de mi primer amor, ustedes no lo hagan, no se alejen. Pero ahora estoy de regreso en la música, esta es mi fiesta en la música y todos están invitados", dijo el presentador.

Durante la gala, la estrella del rap y del R&B, Mary J. Blige fue reconocida como Icon Award 2022 por más de 30 años de carrera musical y fue Janet Jackson la encargada de darle el premio.

"Es un sueño, gracias a todos. Janet Jackson hablando de iconos, tú siempre fuiste una de nuestras inspiraciones más grandes. Como está ahora el mundo, la gente cree que somos leyendas de un día para otro, pero eso no es cierto todo lleva tiempo, yo sobreviví a una era. Y ahora mi amor verdadero soy yo misma".

Durante la gala también se reconocieron a dos chicas activistas, la primera fue Tamika Mallory quien lucha por los derechos de las mujeres y Mari Copeny, quien recibió el Changemaker Award por su lucha contra la contaminación del agua, visiblemente emocionada se equivocó un par de veces pero refrendó su preocupación por el consumo de agua en Estados Unidos e instó a los políticos a hacer el trabajo que les corresponde.

Lista de ganadores televisadas

Mejor artista R&B

Doja Cat

Mejor artista femenina de rap

Megan Thee Stallion

Mejor artista de rock

Glass Animals

Mejor dúo o grupo country

Dan + Shay

Mejor artista de Música dance o electrónica

Illenium

Mejor artista masculino de country

Morgan Wallen

Mejor álbum R&B

"Planet her" de Doja Cat

Los números musicales

"Love´s train" de Silk Sonic

"Cúrame" y "Todo de ti" de Rauw Alejandro

"My love" de Florence + The Machine

"Drunk" de Elle King y Miranda Lambert

"Big energy" de Latto

"Don'think Jesus" de Morgan Wallen

"Plan B" y "Sweetest pie" de Megan Thee Stallion

"You" de Dan + Shay

"Mafia" de Travis Scott

"Twin flame" de Machine Gun Kelly

"2step" de Ed Sheeran desde Belfast

"Bailé con mi ex" y "Mamiii" de Becky G

Tributo al 40 aniversario de Thriller de Michel Jackson con el tema "The lady in my life".

"Last last" y "Kilometre" de Burna Boy

MF