El famoso listado Top 10 Billboard Hot 100, que muestra cuáles son las 10 canciones más escuchadas de la semana en las diferentes plataformas de reproducción musical, se actualiza cada semana, mostrando cuáles son los artistas más exitosos del momento.

Gracias a plataformas como TikTok o a series de televisión que utilizan canciones de décadas pasadas, el listado de Billboard sorprende a la audiencia semana con semana al incluir sencillos que fueron lanzados hace décadas.

Por ejemplo, esta semana se mantiene en las 10 canciones más escuchadas del momento “Running Up That Hill” de Kate Bush, estrenada en 1985. El motivo de su éxito casi 40 años después de su lanzamiento se debe a la serie de Netflix “Stranger Things” ambientada en los ochenta, que en su más reciente temporada incluyó la canción de Kate Bush y la hizo popular en la audiencia más joven.

En cuanto al primer lugar del listado, Harry Styles vuelve a liderarlo con una de sus canciones más nuevas, “As It Was”, que desde su estreno se ha encontrado entre lo más escuchado en el mundo entero.

Éstas son las 10 canciones más escuchadas del momento según Billboard:

1. “As It Was”, Harry Styles.

2. “About Damn Time”, Lizzo.

3. “Bad Habit”, Steve Lacy.

4. “Running Up That Hill (A Deal With God)”, Kate Bush.

5. “Break My Soul”, Beyoncé.

6. “Sunroof”, Nicky Youre $ dazy.

7. “Super Freaky Girl”, Nicki Minaj.

8. “Wait For U”, Future ft. Drake & Tems.

9. “Me porto bonito”, Bad Bunny & Chencho Corleone.

10. “I Like You (A Happier Song”, Post Malone ft. Doja Cat.

