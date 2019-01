Bernardo Flores, una estrella en crecimiento

Este domingo 20 de enero llega a su final “Like, la leyenda”, un proyecto juvenil que tiene preparadas varias sorpresas bajo el brazo. Y es Bernardo Flores quien habla de lo que ha significado para él esta historia. El actor tapatío da vida a “Pablo Valentín Ferrer”, un personaje con el que ha crecido mucho a nivel personal y profesional.

“Ha sido súper lindo este proyecto y difícil dejarlo, porque es el primero que hago después de estar estudiando en el CEA, estuve dos años ahí y el tercero ya lo hice grabando ‘Like’, conocí gente súper padre, personas a las que nos gusta lo mismo y que estamos compartiendo el mismo sueño, hicimos un gran equipo, una gran familia. Todo lo bonito tiene un principio y un final y lo estamos tomando como un mensaje súper padre”.

El rol que hace Bernardo se está encontrando, está aceptando su identidad y su orientación sexual. “Me tocó un personaje que logró romper estereotipos, súper lindo, que ha sido recibido muy bien por la gente, he estado recibiendo comentarios, mensajes privados, de que la gente está muy clavada con el personaje, me piden que mi papel ya salga del clóset, la gente le ha tomado mucho cariño”.

Bernardo cuenta que en un principio tuvo temor a los desconocido, de cómo el público iba a recibir a su personaje, “nunca había hecho un rol así, no sabía cómo abordarlo, cómo hacerlo, no sabía si la gente se iba a ofender, si me iban a juzgar mucho, pero después, ya que empezamos a grabar, el personaje lo iba construyendo y el resultado fue muy bonito, no me pudo haber tocado mejor papel, personalmente me dio muchas cosas, fue tan puro, tan inocente, tan lleno de alegría y de amor. Me hizo abrir los ojos y darme cuenta de cosas que a veces no disfrutamos en la vida como los detalles, amar más, comprender más al ser humano”.

Bernardo ha participado en producciones como “Caer en tentación” y “Luis Miguel, la serie”. Ahora con “Like, la leyenda” está a la espera de que a él y al resto del elenco les notifiquen cuándo comenzará la segunda temporada, por lo pronto adelanta que participan todos los personajes en esta nueva entrega que ya se cocina.

El actor tiene cuatro años viviendo en la Ciudad de México: “Me vine nada más para estudiar en el CEA, no conocía a nadie, no tenía familia ni nada acá. Estuve en el CEA estos dos años, hice casting para una novela donde conocí a Pedro Damián (el productor de ‘Like’) y a su hija de quien me hice muy amigo”. A partir de este vínculo hizo pruebas para la teleserie y los resultados los está disfrutando.