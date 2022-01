Ben Affleck y la pesadilla de encarnar a “Batman”

Son muchos los actores en Hollywood que lo darían todo por la oportunidad de interpretar a “Batman”, pero al menos sabemos de uno que sin dudarlo dejaría pasar el papel de largo: Ben Affleck.

El histrión encarnó al “Hombre Murciélago” en varias películas para los Estudios Warner Bros., una experiencia que no dudó de calificar como “pesadilla”, en especial durante el rodaje de “La Liga de la Justicia”, cinta que le ha significado un quebradero de cabeza para todos los que estuvieron involucrados en ella.

Affleck ha otorgado varias entrevistas recientemente por la promoción de su película “The tender man” para la plataforma Amazon Prime, y las ha aprovechado para anunciar que volverá a encarnar una última vez a “Batman” en la nueva película de “Flash”, algo que lo tiene aliviado, agregando que el proyecto de dirigir una película sobre el superhéroe le parecía un desafío imposible.

“Dirigir ‘Batman’ es un buen ejemplo de por qué no puedo con el personaje. Cuando llegó el proyecto a mis manos pensé ‘no voy a ser feliz haciendo esto, debería hacerlo alguien que ame al personaje’. Quizás si tuviera 32 años lo vería de otra forma, pero a mi edad es demasiado”.

En declaraciones que recoge “Los Angeles Times”, Ben agrega que “‘Liga de la Justicia’ fue el punto más bajo para mi. Esa fue una mala experiencia debido a la confluencia de cosas: mi propia vida, mi divorcio, estar demasiado lejos, las agendas no cuadraban y la tragedia de Zack Snyder (el director, cuya hija se quitó la vida durante el rodaje), además de volver a grabar las escenas. Fue simplemente lo peor. Horrible. Todo lo que no me gustaba de la carrera estaba pasando. No es que ‘La Liga de la Justicia’ fuera mala, pero todo lo que la rodeaba lo era”.

Tras el abandono de Snyder del proyecto, Joss Whedon entró a dirigir la cinta, aunque su actitud convirtió el rodaje en un genuino infierno, a tal punto que el elenco se volvió en su contra tras el estreno e incluso actores como Ray Fisher (“Cyborg”, en la película), lo han tachado de racista.

De acuerdo al sitio de internet IMDb, “The Flash” se estrenará en noviembre de este año, y será el punto final de Affleck como el personaje. El histrión ya ha anotado en varias ocasiones que ahora se enfocará en películas alejadas de la acción en la medida de lo posible.

Lo cierto es que los Estudios Warner Bros. no han tirado la toalla con el personaje, y ya tienen en puerta el estreno de “The Batman”, ahora con Robert Pattinson en el papel del héroe de “Ciudad Gótica” este año.

