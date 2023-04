Bellakath, quien canta "Gatita", rompió el silencio y negó que el show que, aparentemente, daría en el Foro del Lago de León el 27 de abril, fuera cancelado por solo vender 20 boletos.

Por lo que nuevamente se vio envuelta en polémica después de que hace unos días fuera señalada de no llenar la capacidad total del recinto e incluso hubo algunos medios que aseguraron no logró su objetivo a pesar de poner las entradas al 2x1, lo que la llevaría a cancelarlo.

Sin embargo, Katerinne Huerta, nombre real de la famosa, puso un alto a las especulaciones y aclaró lo sucedido.

Fue a través de una publicación en Twitter que la intérprete aseguró desconocía dicha presentación: "Yo no cancelé nada, más bien nunca estuve contratada y les robaron su dinero", se leyó.

Cabe mencionar que el Foro, ubicado en Guanajuato, tiene un cupo de 2 mil 500 personas y los precios oscilaban entre los $200 a los $900 por boleto.

Bellakath agregó que le daba risa: "Como hay gente que quiere hacer burla con cosas que nunca pasaron" y continuó explicando que siempre hace sold out en los eventos donde sí es contratada.

Tras ello, publicó el link de su Instagram en el que comparte los shows oficiales.

"29 de mayo regreso a los eventos nos vemos en Puebla, Foro River", detalló.

Hasta el momento la cantante no ha hecho más comentarios al respecto, sin embargo, algunos usuarios le lanzaron fuertes críticas por lo sucedido.

"¿A quién le robaron su dinero?, a los 5 que según iban a verte no ma..", "Ya no sabes cómo mentir", "Yo llevo otros 15 si quieres", "Contratada o no, ya sabes que en León no vendes", "Una simple excusa".

CR