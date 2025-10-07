León, Guanajuato la ciudad perfecta para el turismo de reuniones

A tan solo 400 kilómetros de la Ciudad de México, León se consolida como un destino imperdible en el Bajío gracias a su dinamismo, modernidad y proyección internacional, reconocida como la capital del calzado, la ciudad combina su tradición artesanal con un ambiente cosmopolita que atrae tanto a viajeros de negocios como a turistas en busca de cultura y experiencias únicas.León destaca por su armoniosa mezcla de historia y modernidad: sus edificaciones emblemáticas como la Catedral Basílica de la Virgen de la Luz, el Templo Expiatorio, el Arco de la Calzada y el Templo de Nuestra Señora de los Ángeles, enmarcan una herencia arquitectónica virreinal y neoclásica que convive con una infraestructura urbana pensada para el desarrollo, la movilidad y la innovación. Actualmente, León es referente nacional en la organización de eventos internacionales de alto impacto como el Festival Internacional del Globo. Su capacidad para recibir congresos, ferias y exposiciones se respalda con la presencia del Poliforum León, un recinto con 42 mil m² de espacios funcionales, integrado en el Distrito León MX, un complejo de 67 hectáreas que reúne centros de negocios, cultura, entretenimiento, ciencia y recreación. Gracias a su conectividad, servicios especializados y oferta cultural, León se ha consolidado como uno de los destinos líderes del turismo de reuniones, deportivo y de experiencias en México.Terrestre Aérea León ofrece 175 establecimientos con 9,453 habitaciones diarias. De estas, más de 3,500 están ubicadas en 18 hoteles cercanos al Poliforum León, ideales para congresos y convenciones.León cuenta con una robusta infraestructura para eventos, incluyendo el Distrito León MX es un amplio y moderno complejo estratégicamente ubicado para ser el punto de encuentro de locales y visitantes, quienes encontrarán un lugar que conjuga la tradición, cultura y gastronomía mientras disfrutan de una gran gama de actividades recreativas, eventos deportivos, espectáculos y espacios verdes, que lo convierten en uno de los lugares emblemáticos y distintivos de León, Guanajuato. Sitio web: https://www.leon-mexico.com/ Facebook: @visitaleongto Instagram: @turismoleon_ X: @turismo_leonNA