León, Guanajuato la ciudad perfecta para el turismo de reuniones

A tan solo 400 kilómetros de la Ciudad de México, León se consolida como un destino imperdible en el Bajío gracias a su dinamismo, modernidad y proyección internacional, reconocida como la capital del calzado, la ciudad combina su tradición artesanal con un ambiente cosmopolita que atrae tanto a viajeros de negocios como a turistas en busca de cultura y experiencias únicas.

León destaca por su armoniosa mezcla de historia y modernidad: sus edificaciones emblemáticas como la Catedral Basílica de la Virgen de la Luz, el Templo Expiatorio, el Arco de la Calzada y el Templo de Nuestra Señora de los Ángeles, enmarcan una herencia arquitectónica virreinal y neoclásica que convive con una infraestructura urbana pensada para el desarrollo, la movilidad y la innovación.

Actualmente, León es referente nacional en la organización de eventos internacionales de alto impacto como el Festival Internacional del Globo. Su capacidad para recibir congresos, ferias y exposiciones se respalda con la presencia del Poliforum León, un recinto con 42 mil m² de espacios funcionales, integrado en el Distrito León MX, un complejo de 67 hectáreas que reúne centros de negocios, cultura, entretenimiento, ciencia y recreación.

Gracias a su conectividad, servicios especializados y oferta cultural, León se ha consolidado como uno de los destinos líderes del turismo de reuniones, deportivo y de experiencias en México.

Conectividad

Terrestre

Estratégicamente ubicados a menos de cuatro horas de las principales ciudades del país por carretera.

La central de autobuses de León se localiza a 6 min del complejo Poliforum; opera con 580 salidas diarias y cuenta con servicios a las principales ciudades del estado, el país, y la frontera de la unión americana. (CDMX, Guadalajara, Aguascalientes, Morelia, Querétaro, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla y Monterrey)

Aérea

Nuestra conectividad es clave: contamos con 257 vuelos semanales, 167 de ellos nacionales a destinos como Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Mazatlán, Monterrey, San José del Cabo, Puerto Vallarta, Ciudad de México, Mérida, Cancún, Tuxtla Gutiérrez y Hermosillo.

90 vuelos internacionales semanales a ciudades como Houston, Dallas, TX, San Antonio TX, Sacramento CA, Oakland CA.

Con una sola conexión se puede llegar al 65% de las principales capitales del mundo, entre las que se encuentran Costa Rica, Buenos Aires, Guatemala, Londres, Madrid)

Durante el primer semestre del 2025 se han movilizado 1,608,100 pasajeros nacionales e internacionales, lo que representa un incremento del 8.1% en comparación con el mismo periodo del 2024.

Hospedaje

León ofrece 175 establecimientos con 9,453 habitaciones diarias. De estas, más de 3,500 están ubicadas en 18 hoteles cercanos al Poliforum León, ideales para congresos y convenciones.

Infraestructura para eventos

León cuenta con una robusta infraestructura para eventos, incluyendo el Distrito León MX es un amplio y moderno complejo estratégicamente ubicado para ser el punto de encuentro de locales y visitantes, quienes encontrarán un lugar que conjuga la tradición, cultura y gastronomía mientras disfrutan de una gran gama de actividades recreativas, eventos deportivos, espectáculos y espacios verdes, que lo convierten en uno de los lugares emblemáticos y distintivos de León, Guanajuato.

Distrito León MX con 68 hectáreas y 10 recintos que, en conjunto, incentivan el desarrollo comercial, económico y turístico del municipio.

Con más de 45 años de experiencia Poliforum León cuenta con capacidad para 34 mil personas y 42 mil metros cuadrados de piso de exhibición, convirtiéndolo en uno de los principales recintos para la celebración de eventos, congresos y exposiciones en México.

1,600 cajones de estacionamiento

Integra el Hotel Coutyard by Marriot con 143 habitaciones

Cocina maestra certificada con el Distintivo H

Sede de eventos nacionales e internacionales como el Encuentro Iberoamericano de Voces por la Paz, ANPIC, Congreso de Bodas y Eventos Espectaculares LAT, Festival Nacional Infantil y Juvenil de Voleibol León 2024, SAPICA, Feria Nacional del Libro de León y Expo Lac Bajío, entre otros.

León posee diferentes complejos alternos para la realización de eventos sociales y empresariales como la ex hacienda Cruz de Cantera, Mansión E. Borbon, Casa de Piedra, Claustro Santa Fe, la Casa de Cultura Diego Rivera y el Teatro Manuel Doblado, por mencionar algunos.

Atractivos turísticos

473 establecimientos de alimentos y bebidas.

Más de 16 centros comerciales y 7 mil establecimientos de venta de piel y calzado.

5 campos de golf (El Bosque Country Club, Club de Golf Campestre, El Molino Golf Club, Club de Golf Los Naranjos y el Club de Golf La Hacienda de León).

Parque Metropolitano de León. Área Natural Protegida con 362 hectáreas, de las cuales el 85% es cuerpo de presa, es hogar de más de 204 especies de aves, entre migratorias y residentes. Un espacio ideal para actividades al aire libre, con dos pistas de más de 7 km para correr o andar en bicicleta, rodeadas de paisajes naturales.

Zoológico de León. Fundado el 19 de septiembre de 1979, es un espacio educativo y de conservación de fauna nacional e internacional que alberga 1,392 ejemplares de 227 especies diferentes.

Acuario SeaLand. Ubicado en el centro comercial Altacia, con más de 3,000 m² de exhibición, resguarda 10,000 ejemplares de más de 300 especies (tiburones, medusas, tortugas, peces de arrecife, etc.). Consta de 50 exhibiciones y un equipo especializado en cuidado, preservación y reproducción de especies (biólogos, veterinarios, acuicultores e ingenieros).

León Tour. Un recorrido turístico y cultural por puntos clave de la ciudad, incluye el Fórum Cultural Guanajuato, el Centro Histórico y el tradicional Barrio de San Juan de Dios. Sus autobuses integran audio-guía en 4 idiomas, geolocalización, app interactiva, bluetooth y accesibilidad para personas con discapacidad.

Ruta de piel y calzado. Visitas a fábricas y curtidurias locales para conocer los procesos de producción en la elaboración de productos de piel.

CORTESÍA.

Fortalezas de destino

Centro de congresos y exposiciones de clase mundial. Conectividad aérea y terrestre con mercados clave nacionales e internacionales. Amplia infraestructura hotelera y de servicios turísticos. Atractivos culturales, históricos, naturales y comerciales. Patrimonio arquitectónico virreinal y neoclásico. Capital nacional de la piel y el calzado. Sede de eventos internacionales de alto impacto como el Festival del Globo y el Rally de las Naciones Alta especialización en el turismo de reuniones.

