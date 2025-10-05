Domingo, 05 de Octubre 2025

Papa lamenta "el inmenso sufrimiento padecido por el pueblo palestino"

León XIV exhortó a los fieles a seguir unidos en la oración para que "los esfuerzos en curso puedan poner fin a la guerra y conducir a una paz justa y duradera"

Por: EFE

Este domingo, el Pontífice estadounidense denunció el surgimiento del "odio antisemita" en el mundo. EFE/EPA/F. Frustaci

Previo al rezo dominical del Ángelus, el Papa León XIV confesó su pesar por "el inmenso sufrimiento padecido por el pueblo palestino en Gaza".

Este domingo, ante miles de fieles en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el Pontífice estadounidense denunció el surgimiento del "odio antisemita"  en el mundo y ha urgido a pacificar Oriente Medio, perseverando en los "pasos significativos" en las negociaciones de paz en Gaza de estos días.

"Expreso mi preocupación por el surgimiento del odio antisemita en el mundo, como lamentablemente hemos visto en el ataque terrorista de Manchester", dijo.

León XIV celebró la apertura de una negociación indirecta entre Israel y el grupo islamista Hamás para pacificar el enclave.

"En estas últimas horas, en la dramática situación de Oriente Medio, se están cumpliendo algunos pasos significativos en las negociaciones de paz que espero que puedan lo antes posible alcanzar el resultado esperado", solicitó.

Por eso, el pontífice emplazó a todos los responsables en esta cuestión "comprometerse en esa vía, el alto el fuego y liberar los rehenes".

Por último, León XIV exhortó a los fieles a seguir unidos en la oración para que "los esfuerzos en curso puedan poner fin a la guerra y conducir a una paz justa y duradera".

