Belinda y Christian Nodal: Familia de la cantante pide respeto

Tras el anuncio que el cantante Christian Nodal hizo en sus redes sociales para confirmar que ha terminado su relación sentimental con la también cantante Belinda, los fans han reaccionado al mensaje que Belinda y su madre han expresado vía redes sociales en el que piden respeto ante el momento que vive la familia.

Aunque Christian Nodal no brindó detalles sobre los motivos del rompimiento, Belinda Schull, madre de Belinda compartió un mensaje en Instagram en el que expone que efectivamente su familia atraviesa por un momento doloroso en relación al fallecimiento de Juana Moreno, abuela de Belinda.

En su historia de Instagram, Belinda Schull, quien figura como productora para TV y música de Belinda, solicitó respeto y privacidad para su familia, aunque no hizo ninguna referencia a la separación de Belinda con Nodal.

“En este tiempo de dolor que pasamos por el duelo de una de las personas más queridas en nuestra familia, con amor sería respetarnos y dar espacio a todos los comunicados y opiniones ya que todos podemos pasar por perdidas grades y dolorosas. Agradecemos su comprensión”, expresó la señora Schull, mensaje que Belinda también compartió en sus redes y añadió “Si mami, tienes toda la razón. Así es”.

Belinda compartió el mensaje a través de redes sociales. ESPECIAL

En el apartado de publicaciones fijas, la señora Schull también hizo referencia a su pérdida familia, sin embargo, algunas palabras han retumbado en los fans que se cuestionan si esta publicación tendrá alguna referencia a las complicaciones que llevaron a Belinda y Nodal a terminar su compromiso, que ya tenía boda en puerta.

“Recuerden tomar de la mano bien fuerte a quien no te soltó en días nublados, la lealtad es lo primero, lo segundo y lo tercero, si no eres leal, no vales nada”, apuntó Belinda Schull, post al que su hija Belinda contestó con emojis de corazón.

Los rumores señalan que posiblemente cuestiones financieras habrían sido algunos de los motivos para el truene de Belinda y Nodal, pues la cantante estaría enfrentando compromisos de cuentas o deudas no aclaradas por algunos millones pesos, por lo que se considera que la intérprete habría solicitado apoyo a su ex novio para poder solucionar su situación financiera.

Otras teorías apuntan que Belinda habría presionado a Nodal para que la ayudara a sobrellevar sus compromisos personal utilizando de manera excesiva o constante el avión privado de Christian y que significa grandes gastos para el cantante de música ranchera, situación que también habría generado molestia a la familia Nodal.

AC