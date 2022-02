Belinda y Christian Nodal: Criss Angel advirtió que la cantante era una "maestra del engaño"

Uno de los ex amores de Belinda fue el mago e ilusionista Criss Angel, con quien tuvo una relación entre 2016 y 2017. Aunque nunca hubo algo oficial sobre su relación, Criss Angel y Belinda se dejaban ver en redes sociales conviviendo y compartiendo momentos en pareja.

Pero cuando terminó la relación, la primera en anunciarlo fue Belinda diciendo en Twitter que ya era soltera de nuevo, sin dar muchos más detalles.

Por su parte, el ilusionista no se quedó atrás y publicó un comentario que si bien nunca mencionó el nombre de Belinda, sí hacía referencia a ella.

Esto publicó Angel en Instagram: “No escuches a tu corazón, escucha a tu voz interior. Debí haberla escuchado. El amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe estar, engañar acerca de quién eres o quién soy no lo hace verdadero. Esa lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera maestra del engaño”.

En aquel momento se dividieron las opiniones, unos apoyando a Belinda y otros defendiendo a Criss.

Ahora que recientemente anunció Christian Nodal la ruptura con Belinda, muchos recordaron este episodio en la vida amorosa de ella, ya que han surgido rumores de que el rompimiento se debe a intereses económicos.

Según algunos medios de comunicación de espectáculos, Belinda le habría pedido un préstamos a Nodal de cuatro millones de dólares para pagar una deuda que tiene con el SAT y así evitarse problemas legales.

Pero esto no fue lo que causó molestia al cantante de “Adiós Amor”, sino que sus abogados investigaron la deuda de Belinda y se dieron cuenta que lo que en realidad debía eran 500 mil pesos, no los cuatro millones que ella había dicho.

Sobre este rumor, ninguno de los dos cantantes ha confirmado ni desmentido nada, lo que sí es que el compromiso ya no existe. “Todo lo que se especula es falso”, escribió Nodal.

