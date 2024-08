Belinda se transforma en "La Mala" para su nuevo álbum

Belinda ha asumido un nuevo rol en su carrera, uno que podría sorprender a sus seguidores: el de la "mala" . En su próximo álbum, que aún está en desarrollo, la cantante se adentra en este personaje que desafía las expectativas y cuestiona cómo el público la percibe.

"Es un personaje de una mujer a la que le tiran hate y ella es como una bruja, la bruja del lugar que todo el mundo está juzgando" , comentó en entrevista, dejando claro que la imagen que le han construido en redes sociales, ahora piensa aprovecharla a su favor.

Para la cantante, este papel no es solo una táctica de marketing, sino también una reflexión sobre la fama y las experiencias que ha atravesado en los últimos años, en los cuales ha sido fuertemente criticada por las percepciones que otros han tenido de ella.

"Si no hablan de ti, no eres relevante. Hasta que no te hagan monstruo en la vida, hasta que no seas percibida como un monstruo, no eres relevante" .

Pero, lejos de intimidarse por esta percepción, Belinda ve un desafío, una oportunidad para reinventarse y conectar con su audiencia de una manera más auténtica, y para ello está "La Mala", su nuevo sencillo y el cual estará incluido en su próximo álbum.

"En este disco me he arriesgado más que nunca en mi vida, hice cosas que jamás pensé que me atrevería a hacer", confiesa.

Belinda está dispuesta a asumir el rol de la villana si eso significa tener un impacto duradero. Su próximo álbum promete no solo empoderamiento femenino, sino una crítica a la cultura del juicio y el escrutinio público hacia las mujeres.



YC