Elefante dejará su huella en el Teatro Diana

La banda mexicana Elefante, se presentará en concierto en el Teatro Diana el próximo viernes 4 de octubre a las 21:15 horas. Con más de 20 años de carrera en los estilos del pop y el rock, la alineación promete una noche inolvidable para su público tapatío. A propósito de este show, los músicos Rafa Loar (guitarrista) e Iguana (baterista), visitaron Guadalajara para darle difusión a su espectáculo.

“La gira va muy bien; en el Diana vamos a presentar este tour con el que hemos estado por toda América y también hay mucho planes para ir a Europa el próximo año” , comparte Rafa, quien recuerda que así como sucedió en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, en el Diana estarán todos los visuales que tienen para el tour, además de “toda la historia de Elefante con temas como ‘Mentirosa’, ‘Así es la vida’ y ‘Durmiendo con la luna’, pero también habrá muchas canciones que los fans quieren escuchar, las cuales no salieron en la radio o que no se escucharon tanto”.

Además, destacó que la nostalgia es un factor importante entre el público que los sigue. “Todas las bandas de nuestra generación se manejan mucho por la nostalgia, hay artistas de una generación más arriba de nosotros como Emmanuel, Mijares y Hombres G que así les pasa también. Los que nos buscan van a vernos por todas esas canciones, pero también hay gente joven que va a escucharnos, gente de 18 años y hasta más jóvenes; el brinco generacional ya lo dimos y nosotros estamos contentos con esto”.

Por su parte, Iguana comparte que aún no tienen cerrado si tendrán alguna colaboración para este show en Guadalajara, "estamos planeando, dependiendo de la ciudad vemos qué hacemos, pero no va dedicado el show a nadie en particular, es un concierto que hemos venido haciendo por todos lados. La verdad, Guadalajara es una plaza muy importante para Elefante, nosotros estamos muy emocionados y nos comunicaron que la fecha ya casi está sold out, para el tiempo que falta creemos que va a estar lleno seguramente”.

También refrenda Rafa que Elefante es una banda hecha para tocar en vivo, “nuestras canciones tuvieron mucho éxito en la radio, pero nuestra fortaleza es en vivo con la ejecución de los instrumentos . Siempre hay mucha nostalgia, en las primera filas vemos a gente llorar con alguna canción, por eso es que Elefantes es de paisajes”, dice en referencia a que tienen temas para todos los gustos donde hay quienes se enamoran y otros van por la rumba y el rock que la banda representa.

En ese sentido, confiesa Iguana que les gusta estar muy atentos a las emociones del público. “Durante el show tenemos momentos de calma y otros más prendidos, vamos jugando con la fuerza, pero desde el inicio vamos tocando toda la historia musical de Elefante, desde los primeros discos hasta los últimos, hay canciones que no queremos dejar de tocar, pero también elegimos temas que queremos que la gente escuche, que no fueron sencillos, pero que muestran al grupo como es.

En cuanto a cuál es la fórmula para atraer nuevas generaciones, dice Rafa que en realidad no tienen una, todo ha sido de boca en boca, conscientes de que a ellos como agrupación les tocó la transición de los discos a las plataformas digitales. “Todo es así como nos pasó a nosotros, que nos encantan AC/DC o Queen, que no son de nuestra generación, pero que nos encantan por nuestros padres, amigos y tíos. El boca a boca es muy importante para Elefante”.

Finalmente, sobre hacia dónde se encamina la música de Elefante con los cambios que hay en la industria y la salida de nuevos estilos, refiere Iguana que muy difícilmente cambiarían a un género que no es el suyo. “Para eso están otros artistas, nosotros hacemos lo de siempre, tenemos claro que cuando en la radio una canción empieza sin la letra, la gente identifica claramente que es elefante y ese es nuestro sello , aprovecharemos la nueva tecnología y lo moderno, pero seguiremos sonando a Elefante”.

Agéndalo

Elefante en el Teatro Diana. Viernes 4 de octubre a las 21:15 horas. Boletos de 400 a 2,200 pesos. De venta en Ticketmaster y taquillas del inmueble.

YC