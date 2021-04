Belinda se lanza contra usuario: "¿Todo bien en casita?"

Hay una nueva tendencia en redes sociales por parte de los creadores de contenido y de artistas, la de responder a comentarios ofensivos, a veces con humor, otras con seriedad y otras con sarcasmo, como lo hizo Belinda.

Este lunes, Belinda compartió una fotografía en Facebook del programa "La Voz Kids", en donde es coach junto a Maria José, Mau & Ricky y Camilo. En ella aparece posando con sus compañeros ante las cámaras, cada uno con su respectivo look.

Ella trae puesto un short con una playera blanca y debajo una fina tela brillante que cubre sus piernas y brazos.

Entre los comentarios, una usuaria comentó:

"¿De qué disfrazaron esta vez a Belinda?", a lo que la cantante respondió: "Hola Hermosa, ¿todo bien en casa?", generando risas entre los usuarios de la red social.

Este solo fue uno de los comentarios que respondió la cantante, algunos con humor y otros con gifs, como a quien le escribió: "canta más chido Danna Paola". Belinda contestó con un gif de un gatito que ve la pantalla sorprendido.

En otra publicación, igual en su Facebook, la coach escribió, posiblemente como respuesta a esos haters, "Ser fuerte es mi decisión", recibiendo más de 50 mil reacciones y casi dos mil comentarios de sus seguidores dándole palabras de ánimo.

Facebook / belinda

El look de Belinda en el programa de TV Azteca ha dado de qué hablar entre los cibernautas, la semana pasada, un vestido con detalles de la banda de heavy metal Iron Maiden desató una lluvia de memes, críticas y apoyo hacia la cantante, tanto que hasta tomaron una portada de la banda y la adaptaron para que aparezca el nombre de ella y la leyenda "The number of sapito" en lugar de The number of the beast", haciendo alusión a la canción de Belinda en una telenovela.

jb