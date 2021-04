Belinda responde a críticas por vestir de Iron Maiden

Recientemente la cantante Belinda compartió una fotografía a través de sus redes sociales en la que luce una falda y botas con estampados clásicos de la banda de metal Iron Maiden, publicación que ocasionó críticas por parte de algunos usuarios que le comentaron que seguramente desconocía a la agrupación británica fundada por el bajista Steve Harris y liderada en la voz por Bruce Dickinson.

En su cuenta oficial de Facebook, Belinda sumó más de 300 mil reacciones con las dos fotografías que compartió luciendo su atuendo durante su participación como coach en "La Voz México", en el que se aprecia a "Eddie the Head", la mascota o representación gráfica más conocida (de tipo antropomórfico y muchas veces representado como esqueleto o zombie) de Iron Maiden en sus álbumes y que siempre ha sido ancla en la comercialización de souvenirs y ropa por parte de la agrupación.

Que chula Belinda con su ropa de Iron Maiden haciendo enojar a los señores roqueros y mejor aún contestando sus "comentarios" en FB, jaja. pic.twitter.com/5lOmMSHYq5 — Tony K (@eltonykings) April 7, 2021 Belinda puede cantar "Fear of the Dark", pero

¿Puede Iron Maiden cantar "Luz sin Gravedad"? pic.twitter.com/ENYN2lg0pH — Confleis Vargas (@rondevinolav) April 8, 2021

Aunque la mayoría de comentarios celebraron la originalidad de Belinda por el diseño de las botas y falda, otros usuarios arremetieron suponiendo que la cantante, por el estilo pop de su música, desconocía a Iron Maiden y que no es realmente una fan del género heavy metal, incluso hubo quienes compartieron tatuajes y fotografías con los músicos de la banda para señalar que ellos sí son fans.

La cantante respondió: "Creo que te falta algo de cultura pop, los estereotipos que manejas sobre las personas (principalmente mujeres por lo que veo) están fuera de lugar… Mejor corre y pon atención a mis historias de Instagram para que te des una idea sobre mis gustos musicales", esto después de que el comentario hecho por un usuario se popularizara entre el post generando polémica entre los mismos fanáticos: "qué hermosa mi amor, ojalá supieras quien es Iron Maiden".

La comercialización de la imagen de Iron Maiden en prendas y souvenirs no es nueva, pues desde hace un par de años la banda la consolidado a su propio mercado con productos especiales como la edición deportiva basada en la playera del club de futbol West Ham, así como copas de cristas, rompecabezas, figuras de acción, máscaras de Eddie, su propia cerveza "Trooper", y recientemente cubrebocas.

En este contexto, James Hetfield, vocalista y músico de la banda angelina Matallica, han reaccionado en otros momentos a figuras públicas que utilizan prendas o accesorios relacionados a agrupaciones de rock, en donde ha tomado con humor que personalidades como Avril Lavigne, Kim Kardashian o J Balvin, por ejemplo –no relacionados al género del heavy metal- a lo que el cantante respondió: "¿Por qué no podría ser un fan de Metallica? Tal vez solo las está usando por moda, pero creo que podría haber escogido mejores playeras que éstas", expresó al reconocer las portadas de los discos en las prendas.

Y a todo esto ¿Quiénes son Iron Maiden?

La banda comenzó su andar a mediados de 1975 por impulso del músico Steve Harris, a quien se le atribuye la primera formación y parte del concepto original que ha acompañado a la agrupación que rápidamente tomó popularidad por su propuesta estética, estridencia sobre el escenarios y letras que progresivamente han explorado la condición humana desde lo político, lo fantástico y la guerra.

Si bien la banda comenzó a popularizarse en la escena underground en sus primeros discos inéditos, fue hasta 1982 cuando lanzó su tercer disco "The number of the beast", que significó la primera participación del actual y más conocido cantante Bruce Dickinson.

Para 1985, Iron Maiden, ya con reconocimiento en Europa, impulsó una de las giras mundiales más importantes y clave de su trayectoria y que les abriría mercado no solo con los fans hispanohablantes de América Latina, pues Brasil, en Rock In Río de Janeiro, fue de los primeros países albergarlos con conciertos llenos.

Tras el lanzamiento de otro de sus icónicos discos "Fear of the dark", en 1992 Iron Maiden lograba una consagración global, sin embargo, un año después llegaría la salida de su vocalista Bruce Dickinson, por lo que el también cantante Blaze Bayley entró en escena para cumplir con la gira mundial que la banda tenía en puerta, lo que detonó una nueva etapa con sus fans y estilo sobre el escenario. Fue hasta 1999 cuando Bruce Dickinson regresó a la alineación oficial.

Con la gira "Somewhere Back In Time", Iron Maiden sorprendió a su público en 2008 cuando presentaron su propia nave de vuelo, un Boeing 757, con la estampa característica de la banda, aeronave que fue piloteada por Bruce, quien es un piloto calificado y llevó a la agrupación durante 45 días a llegar a diferentes países como India, Costa Rica, Australia, Argentina, de Sao Paulo y Tokio, para cumplir con sus conciertos y presentaciones especiales.

Con 44 años de trayectoria, Iron Maiden ha vendido más de 90 millones de discos, ha tenido más de dos mil conciertos en vivo en 63 países y 16 producciones de estudio.

AC