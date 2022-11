Belinda: La cantante presenta a Glen, el nuevo miembro de su familia

Belinda tiene un nuevo integrante en su familia y lo dio a conocer con sus seguidores recientemente. Glen es un gato persa que adoptó y con el cual está muy comprometida, pues aseguró haberse enamorado de él desde que lo vio, y ya ha pedido consejos a sus fans para criarlo de la forma más idónea, pues se quiere convertir en la mejor mamá para el felino.

La cantante incursionará en el mundo de los felinos ahora que Glen llegó a su vida, pues como ella misma contó, los animales de compañía que ha tenido a lo largo de su vida han sido, habitualmente, perritos, sin embargo, ahora apostó por adoptar a un gatito, debido a que la personalidad del felino la enamoró.

"Es la primera vez que tengo un gatito y no se mucho de cómo se comportan, siempre he sido de perritos, pero me enamoré de este bebito desde que lo vi", compartió.

Por ese motivo, la cantante de "Amor a primera vista" pidió consejos a las personas que han criado gatitos para atenderlo de la forma correcta, pues confesó que, debido al amor tan grande que le inspira, lo abraza muy fuerte y frecuentemente, sin embargo, reconoció que quizá no es el tipo de afecto al que están acostumbrados los mininos.

"(…) Aunque a veces quiero apretarlo y abrazarlo todo el tiempo, me he dado cuenta de que los gatos son más independientes", explicó. "Si alguien me puede escribir más sobre el comportamiento de los felinos y como poder ser la mejor mamá para él, me harían muy feliz", prosiguió.

La publicación de Beli, donde comparte una serie de fotos abrazada de Glen, ya cuenta con más de 500 mil reacciones y 4 mil comentarios, a través de los que sus fans le han indicado que no se preocupe, pues con el tiempo Glen se acostumbrará a ser un gatito consentido, así como otras personas le expresaron que cada gato tiene su personalidad, por lo que no debía desesperarse, pues poco a poco se irán conociendo mutuamente.

De acuerdo con "Daily paws", los gatos persa se caracterizan por tener un temperamento "dulce" y "cariñoso", pues son muy sociables. Además, tienen un nivel medio de actividad, por lo que lo más probable es que se queden en casa, antes de preferir salir a hacer amigos fuera de casa, pese a que es una raza que sabe llevarse bien con otros animales también sabe lidiar con la soledad.

En el pasado, la cantante ha dado a conocer a otros animales de compañía, Cuatro y Blu, dos perros de los que se convirtió en su cuidadora a lado de su expareja Chistan Nodal, con quien compartía el amor y compromiso por los animales.

Otro de los perros de Beli de los que ha presentado es Guizmo quien falleció en enero del año pasado, luego de 13 años de vida.

LSPC