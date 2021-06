Bárbara de Regil y lo que Aries Terrón dijo de su polémica proteína

La una actriz e influencer, Bárbara de Regil, comparte sus rutinas de ejercicio, recetas saludables y otros tips en redes sociales, lo que la ha llevado a convertirse en la reina del fitness. Tanta es su popularidad en este ámbito que decidió lanzar su propia proteína vegana al mercado, sin embargo, varias personas han cuestionado el producto.

Aries Terrón compartión un video en el que el nutriólogo señaló que la actriz lo ha estado hostigando desde que criticó el contenido de la proteína Loving It, pues la actriz está supuestamente molesta porque el experto en nutrición expuso "el fraude de su proteína" y además añadió que "parece que el tráfico de influencias en México llega a niveles que nunca me hubiera imaginado".

Hasta ahora, usuarios de redes sociales y el Dr. Isaac Chávez Díaz, quien tiene miles de seguidores, han defendido al nutriólogo Aries Terrón. Aquí te contamos qué fue lo que dijo Aries Terrón sobre la proteína y los resultados que arrojó el análisis de laboratorio.

Aries Terrón vs. Bárbara de Regil

En un video de YouTube, el nutriólogo Aries Terrón analizó el suplemento alimenticio Loving It, una proteína vegana lanzada a la venta por Bárbara de Regil, quien es fanática del ejercicio y la vida saludable. En meses recientes, la actriz anunció el lanzamiento de su producto, el cual ha sido promocionado por Danna Paola y Andrea Legarreta, entre otras celebridades.

En el video, Terrón señala que envió la proteína a un laboratorio certificado para que analizaran sus componentes. El YouTuber señala que espera que Bárbara de Regil se tome sus comentarios como sugerencias para llevar Loving It al siguiente nivel de calidad.

Según el nutriólogo, se cometieron varios errores en la producción de la proteína. Por ejemplo, señala que "agregar aminoácidos aislados a un suplemento de este tipo no es algo positivo, es algo negativo. A esta práctica se le conoce como aminospiking, que consiste en agregar aminoácidos para abaratar costos".

Posteriormente, señala otro supuesto error en los ingredientes. Según el experto, "es totalmente verídico que ciertos adaptógenos traen beneficios comprobados por la evidencia científica, tales como el Panax Ginseng contenido en Loving It, que te puede ayudar a mejorar tu estado de ánimo, te puede ayudar a ciertos beneficios cognitivos, al sistema inmune, etc.", sin embargo, señala que la proteína de Bárbara de Regil probablemente no contenga la cantidad necesaria para tener un beneficio real.

El nutriólogo también señala la utilización de la vitamina D3 en la proteína, ya que está no es apta para veganos, pues proviene de una fuente animal.

Otra de las inconsistencias en el producto de Bárbara de Regil es el sabor, pues la vainilla no está incluida en la lista de ingredientes. Sin embargo, también destacó que el suplemento alimenticio tiene un buen sabor y consistencia.

¿Qué dicen los resultados de laboratorio sobre la proteína de Bárbara de Regil?

El laboratorio en el que se analizó la proteína Loving It está acreditado por la Cofepris y la Entidad Mexicana de Acreditación, por lo que los estudios tienen un alto grado de objetividad.

En contraste con el etiquetado del producto, según los resultados de laboratorio este producto en realidad contiene mucho más sodio, menos proteína, mucho más carbohidratos y menos calorías.

De acuerdo con el nutriólogo, lo más alarmante es el alto contenido de sodio en la proteína, pues si es ingerida por personas que deben de limitar su ingesta de sodio, dañaría su salud.

En general, los resultados del análisis sugieren que el suplemento alimenticio supuestamente no contiene la cantidad necesaria de ingredientes como la chía, por lo que los beneficios que promete no serían reales.

Al final del video, Aries Terrón indica que las personas que asesoraron a la actriz en la formulación de la proteína lo hicieron de manera errónea, pues los resultados señalan que no tiene los beneficios que presume.

MB