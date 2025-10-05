Domingo, 05 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento | La Casa de Los Famosos México

Shiky es el cuarto lugar de La Casa de Los Famosos México

Su paso por el reality destacó por su carisma, sentido del humor y cercanía con el público

Por: El Informador

Su participación en La Casa de los Famosos México 2025 fortaleció su proyección artística. LA CASA DE LOS FAMOSOS

Su participación en La Casa de los Famosos México 2025 fortaleció su proyección artística. LA CASA DE LOS FAMOSOS

Clemente Rodríguez Calderón, mejor conocido como Shiky, alcanzó el cuarto lugar en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, tras obtener 2 millones 869 mil votos durante la gran final transmitida este domingo.

Originario de España y radicado en México, Shiky ha construido una sólida trayectoria como actor, conductor y comediante. Su paso por el reality destacó por su carisma, sentido del humor y cercanía con el público, cualidades que lo convirtieron en uno de los participantes más apreciados de la temporada. 

LEE: La Casa de los Famosos México llega a su gran final; conoce cómo votar por tu favorito

Aunque no logró subir al podio, su participación en La Casa de los Famosos México 2025 fortaleció su proyección artística y lo consolidó como una de las personalidades más queridas del entretenimiento nacional.

Con su salida del programa, Shiky culmina una etapa clave en su carrera, dejando una huella positiva en la audiencia y reafirmando su lugar dentro del panorama del espectáculo en México. 

EE

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones