Clemente Rodríguez Calderón, mejor conocido como Shiky, alcanzó el cuarto lugar en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México , tras obtener 2 millones 869 mil votos durante la gran final transmitida este domingo.

Originario de España y radicado en México, Shiky ha construido una sólida trayectoria como actor, conductor y comediante. Su paso por el reality destacó por su carisma, sentido del humor y cercanía con el público, cualidades que lo convirtieron en uno de los participantes más apreciados de la temporada.

Aunque no logró subir al podio, su participación en La Casa de los Famosos México 2025 fortaleció su proyección artística y lo consolidó como una de las personalidades más queridas del entretenimiento nacional.

Con su salida del programa, Shiky culmina una etapa clave en su carrera, dejando una huella positiva en la audiencia y reafirmando su lugar dentro del panorama del espectáculo en México.

