La actriz Mar Contreras concluyó su participación en la tercera temporada de La Casa de los Famosos ocupando el quinto lugar del certamen. Durante diez semanas formó parte de la competencia y llegó hasta la gala final, aunque terminó su recorrido al obtener la menor cantidad de votos del público, con poco más de dos millones de sufragios de un total superior a 43 millones emitidos.

A pesar de no figurar entre las favoritas del público, Contreras logró mantenerse en el reality superando cada una de las rondas de nominación previas, demostrando constancia y estrategia dentro del juego.

El anuncio oficial de su resultado estuvo a cargo de Galilea Montijo, conductora principal del programa, quien reveló en la gala final que Mar Contreras ocupaba el quinto sitio, quedando muy cerca de alcanzar el primer lugar y el premio mayor de cuatro millones de pesos.

