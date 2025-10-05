Domingo, 05 de Octubre 2025

Entretenimiento | La Casa de Los Famosos México

Mar Contreras es el quinto lugar de La Casa de Los Famosos México

Durante diez semanas formó parte de la competencia y llegó hasta la gala final

Por: El Informador

El anuncio oficial de su resultado estuvo a cargo de Galilea Montijo. ESPECIAL

La actriz Mar Contreras concluyó su participación en la tercera temporada de La Casa de los Famosos ocupando el quinto lugar del certamen. Durante diez semanas formó parte de la competencia y llegó hasta la gala final, aunque terminó su recorrido al obtener la menor cantidad de votos del público, con poco más de dos millones de sufragios de un total superior a 43 millones emitidos. 

A pesar de no figurar entre las favoritas del público, Contreras logró mantenerse en el reality superando cada una de las rondas de nominación previas, demostrando constancia y estrategia dentro del juego.

El anuncio oficial de su resultado estuvo a cargo de Galilea Montijo, conductora principal del programa, quien reveló en la gala final que Mar Contreras ocupaba el quinto sitio, quedando muy cerca de alcanzar el primer lugar y el premio mayor de cuatro millones de pesos. 

