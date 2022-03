Viral: Reclama a invitados por preferir concierto de Bad Bunny que ir a su boda

Para una mujer de El Salvador al estrés de ultimar detalles de su boda se ha sumado un inconveniente más luego de enterarse que algunos invitados están buscando boletos para el concierto de Bad Bunny que tendrá lugar el 26 de noviembre de 2022, el mismo día de la ceremonia religiosa.

La novia, de nombre Paola Reyes compartió en Twitter la curiosa coincidencia de fechas entre su boda y el concierto de Bad Bunny en San Salvador, situación que le causa indignación.

"Saben, mi boda religiosa fue planeada hace 1 año y por cosas del destino Bad Bunny decide hacer su concierto el mismo día que mi boda. Es bien feo ver que amigos/familia a quienes se les mando el save the date hace 1 año, estén intentando comprar entradas en este momento (sic)", relata en un hilo publicado el 28 de febrero de 2022 a las 22:02 hrs.

Paola recalca que "en momentos así es cuando te das cuenta quienes valen la pena y quienes no", pese a que nadie de sus invitados esté obligado a asistir a la ceremonia.

De inmediato su publicación generó reacciones diversas, destacando algunas críticas por considerar a su enlace religioso más importante para algunos de sus invitados que un concierto de una estrella mundial: "tu crees que tu boda es más importante que ir a ver al conejo a Bad Bunny? Parfavar parfavor hazlo cuando quieras el 26nov es sagrado" (sic) respondió un usuario.

Otros manifiestan su apoyo a la joven novia por expresar su molestia ante la decisión que algunas personas están tomando, especialmente debido a la planeación, logística y gastos propios que un evento de este tipo representa para una pareja.

Tras el reclamo de los internautas, Reyes agregó un tuit más el 1 de marzo en el que aclara dos cosas: "Oigan nadie dijo que no me gusta Bad Bunny, la verdad si me gusta, mi mensaje tampoco era “odio” “llamar la atención”. Lo único que dije fue que si se trata de personas importantes para ti, tengan otras prioridades, pues eso duele, pero cada quien es libre de hacer lo que desee", publicó.

TWITTER: @PaoCReyes

Las críticas hacia el gusto musical de los invitados tampoco se hicieron esperar. El cantante Bad Bunny se presentará en el Estadio Cuscatlán de la ciudad de San Salvador el próximo 26 de noviembre de 2022.