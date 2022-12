Babasónicos: “Somos una banda sin referencias”

Con el lanzamiento del disco “Trinchera Avanzada” - la versión extendida de su nuevo disco “Trinchera”-, la banda argentina, Babasónicos, ha iniciado un nuevo recorrido en su trayectoria, y con la gira internacional “Bye Bye Tour” en marcha para para reencontrarse con Latinoamérica, el proyecto encabezado en la voz de Adrián Dárgelos, reflexiona sobre el paso del tiempo, en el que a lo largo de poco más de 30 años, han definido un estilo único en el rock evitando a toda costa caer en los sonidos de moda o imitar otros conceptos.

Teniendo a México en su agenda para ofrecer un renovado show en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México, y también en el Conjunto Santander de Artes Escénicas -Sala Plácido Domingo, 21:00 horas-, el 8 de febrero de 2023 para finalizar su tour, Babasónicos destacan su emoción por volver a disfrutar de la euforia del público mexicano, al que consideran es una audiencia especial por la forma en cómo reaccionan cuando la banda también conformada por los músicos y compositores Diego Rodríguez, Diego Tuñón, Diego Castellanos y Mariano Domínguez, encienden el escenario.

“Es un público al que conocemos hace 25 años, lo vivimos en todas sus formas, tocando desde antros, auditorios, el Foro Sol. Obviamente es un público enardecido, siempre tuvimos una relación apasionada, tenemos muchas historias de fenómenos paranormales en algunos shows, como el lanzamiento de objetos contundentes para arriba, cosa que después nos enteramos era una expresión de aceptación, que no era una amenaza”, puntualiza a esta casa editorial, con humor, el vocalista, compositor y músico Adrián Dárgelos.

Con más de 11 discos de estudios en su historia, Babasónicos resalta que si bien es una banda entrada en la madurez, aún se consideran unos adolescentes cuando deben subirse al escenario para que cada show transite por diversos estados de ánimo y celebración, explorando todo tipo de emociones que incitan al canto, el baile desenfrenado y la reflexión.

“Adolescentes con mucha experiencia. Sí disfrutamos tocar en vivo mucho, nos gusta. La experiencia te va dando herramientas, la verdad es que disfrutamos mucho tocar juntos, y post-pandemia se armó como un nuevo ‘mood’ con la música y nuestra música, fuimos incrementando mucho nuestro público, eso es muy estimulante. Hicimos un disco que es muy lindo tocar en vivo y eso lo relacionamos con otras canciones de otras épocas, ahora tenemos un show muy arriba”.

Sin medias tintas

Considerando que su nuevo material es por mucho uno de los discos más experimentales y retrospectivos de Babasónicos, la banda recalca que este nuevo álbum del que ya se han desprendido canciones como “La izquierda de la noche”, es un ejemplo del espíritu creativo que siempre los ha caracterizado, en donde reflejan el momento que viven, y con la consigna siempre de inspirarse en sus propios intereses.

“Somos una banda sin referencias, en donde básicamente estamos permanentemente buscando la originalidad, tratando de encontrar algo nuevo dentro de nuestro mundo y dentro de lo que es la música en general. No podríamos decir que tenemos ninguna influencia o referencia… Tal vez la única influencia sea la autoinfluencia, nuestra propia influencia para hacer la música que se nos dé la gana, y en el disco lo único que se nota es esa búsqueda”, puntualiza Adrián Dárgelos.

El vocalista resalta que es complejo establecer qué significa realmente en este tiempo generar música original, resaltando si lo que se pretende es ofertarse como un concepto nunca antes visto en la industria, enfatizando que para Babasónicos sus esfuerzos están concentrados en brindar experiencias sonoras diferentes muy a su estilo, con el reto de seguir cautivando a los fans de antaño y a los nuevos que progresivamente llegan con sus nuevos lanzamientos.

“Obviamente que la música es un movimiento continuo que se va nutriendo de sensaciones, de cosas que uno escuchó, que vio o sintió, pero nosotros en cada disco nos planteamos el desafío de hacer música que nos resulte nueva y de no repetir patrones, de no seguir por caminos que ya recorrimos, porque nos es un poco aburrido; me parece que sería aburrido ser siempre igual, aunque a veces hay públicos ortodoxos que piden que uno no cambie nunca, pero nosotros tratamos de cambiar siempre”.

Agéndalo

Babasónicos en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, el 8 de febrero de 2023, a las 21:00 horas. Boletos desde 600 a mil 200 pesos. Más información en https://conjuntosantander.com