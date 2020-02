BTS encabeza listas de reproducción con nuevo álbum

La agrupación surcoreana de kpop BTS se posicionó a la cabeza en la lista de los 200 álbumes más escuchados durante el periodo que comprendió del 21 al 27 de febrero del 2020, semana que también representa la primera de su lanzamiento; los álbumes Still Flexin, Still Steppin y Please Excuse Me For Being Antisocial, ocupan la segunda y tercera posición del listado.

De acuerdo con la lista, compartida por el portal de música Rolling Stone, Map of the Soul: 7, ocupa el primer lugar de los 200 álbumes con mejor recepción gracias a sus más de 86 mil unidades de álbum vendidas; de la producción discográfica, ON, Filter y My time, son los temas más populares.

En Corea del Sur, el cuarto álbum de estudio de la agrupación fue lanzado el pasado 21 de febrero en sus respectivos formatos CD y descarga digital, en tanto que para el resto del mundo, la producción discográfica sólo fue estrenada en versión su versión en línea.

En el mismo listado, el álbum Please Excuse Me For Being Antisocial, del cantante Roddy Ricch, se posicionó en el lugar número tres, pese a que en las últimas semanas había conservado el primer lugar; en tanto, el segundo lugar de las 200 producciones con mejor recibimiento, fue Still Flexin, Still Steppin, del rapero estadounidense Youngboy Never Broke Again, la cual también fue lanzada el 21 de febrero.

Otros álbumes que perdieron popularidad del 21 al 27 de febrero de 2020, fueron Music To Be Murdered By, del cantante estadounidense Eminem, que se encuentra en la posición número 12, pese haber tenido buen recibimiento a inicio de año; Fine Line, del ex integrante de One Direction, Harry Styles, quien se encuentra en el número 14.

jb