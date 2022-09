“BARDO”, de González Iñárritu, es seleccionada para representar a México en el Oscar 2023

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas “AMACC”, ha seleccionado a “BARDO, Falsa crónica de una cuantas verdades”, del director Alejandro González Iñárritu, como el filme que representará a México como candidata a buscar una nominación en el Premio Oscar del 2023, en tanto que para la competencia del Goya, en España, la representante será “Noche de Fuego”, dirigida por Tatiana Huezo.

A través de sus redes sociales, la AMACC informó cuáles serán los filmes mexicanos que irán a competencia en dos de los certámenes más destacados de la industria cinematográfica, anuncio que ha generado mensajes de felicitación a los cineastas y sus equipos de producción seleccionados. En el caso de “Noche de Fuego”, de Tatiana Huezo, este filme, disponible en la plataforma Netflix, la película tuvo un peculiar e internacional recorrido previo a su estreno comercial, pues formó parte de las producciones mexicanas que se integraron a la selección oficial de “Un Certain Regard” del Festival Cannes 2021, generando ovaciones por su narrativa.

“Noche de Fuego” está protagonizada por Mayra Batalla y Marya Membreño, quienes mediante sus complejos personajes, desarrollan una historia que apuesta por distintas perspectivas de reflexión y realidad: cómo la infancia se ve impactada cuando el narcotráfico llega a los pequeños poblados, el ser mujer en un contexto de violencia y cómo madres e hijas intentan sobrevivir aunque ello implique despojarse de su identidad.

La historia, basada en la novela “Prayers for the Stolen” (Ladydi en español) de la escritora Jennifer Clement, aborda la vida de “Ana” (Marya Membreño) y su madre “Rita” (Mayra Batalla), quienes al ser habitantes de un pequeño poblado en la sierra, lidian con el incremento de la violencia en su entorno y ven cómo son agredidos violentamente vecinos, hay desapariciones forzadas de niñas, desplazamientos y que cada vez es más constante el “cobro de piso” para que los criminales dejen en paz a los habitantes.

Opiniones encontradas ante selección de “BARDO”

En el post de la AMACC, en el que se informa que “BARDO, Falsa crónica de una cuantas verdades”, del director Alejandro González Iñárritu (ya ganador del Oscar por “The Revenant” y “Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance” y nominado por “Babel” y “Amores Perros”), es la seleccionada para buscar nominaciones en el Oscar 2023, diversos internautas comienzan a discutir sobre la pertinencia de esta elección, al considerar que la mayoría del público no ha visto esta trama.

“Nada contra Alejandro, pero creo que había otras opciones este año”, ha comentado la usuaria Tatiana Cruz Loyola, recordando que en semanas pasadas la AMACC había informado cuáles eran los filmes contemplados para ser los representantes mexicanos tanto en el Goya como como en el Oscar. A inicios del mes de septiembre, la AMACC indicó que la contendientes a ser las películas mexicanas representantes eran: “BARDO, Falsa crónica de unas cuantas verdades” (Alejandro González Iñárritu), “El hoyo en la cerca” (Joaquín del Paso), “The box” (Lorenzo Vigas), “Noche de Fuego” (Tatiana Huezo), “Nudo Mixteco” (Ángeles Cruz), “Presencias” (Luis Mandoki), “Una película de policías” (Alonso Ruizpalacios).

“Se ven bien ridículos comentando que ‘no se han estrenado’. Claro que ya fue estrenada en festivales y fue vista por los miembros de la academia mexicana”, expresó otro usuario ante el disgusto de otros internautas. Hasta el momento, “BARDO” tendrá su estreno en la plataforma de Netflix el 16 de diciembre, pero previo a su lanzamiento streaming, el filme tendrá su estreno en las salas mexicanas de cine el próximo 27 de octubre, seguido de un estreno limitado en cines de Estados Unidos, España y Argentina el 4 de noviembre, antes de su lanzamiento global el 18 de noviembre.

¿De qué trata “BARDO”?

La trama principal se enfoca en el periodista Silverio, quien se enfrenta a preguntas universales y al mismo tiempo íntimas sobre la identidad, el éxito, la mortalidad, la historia de México y los profundos lazos familiares que comparte con su esposa e hijos: “En efecto, lo que significa ser humano en estos peculiares tiempos”. El actor mexicano Daniel Giménez Cacho interpreta a Silverio Gama en una actuación que ha sido considerada como extraordinaria.

Está filmada en 65 mm por el nominado al Premio de la Academia Darius Khondji (Amour, Se7en) y escrita por Iñárritu y Nicolás Giacobone (guion ganador del Oscar por Birdman o la inesperada virtud de la ignorancia y Biutiful), “BARDO” es la primera película de Iñárritu filmada en México desde de “Amores Perros” en el año 2000. La película cuenta con el diseño de producción del diseñador mexicano ganador del Oscar, Eugenio Caballero (ROMA, Laberinto del Fauno), y el diseño de vestuario de Anna Terrazas (The Deuce, ROMA).

