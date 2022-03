Durante la ceremonia de los iHeartRadio Music Awards 2022, la cantante Avril Lavigne fue cuestionada sobre si tiene a una actriz favorita para que la interprete en algún proyecto biográfico, a lo que la llamada "la princesa del pop punk" respondió a quién tendría en la mira.

Tras su regreso a los escenarios de manera formal, tras ausentarse por diversos periodos ante complicaciones de salud, Avril Lavigne lanzo recientemente su álbum "Love Sux", con el que reactivó estrenos inéditos tras su último disco en 2019.

Avril Lavigne respondió que sería Kristen Stewart la actriz a la que le gustaría ver en la pantalla interpretando su vida y aunque no hay un proyecto confirmado, desde su reactivación en la escena pública, surgieron rumores sobre una posible adaptación biográfica o algún contenido en el que la cantante estuviera involucrada.

"Kristen Stewart sería genial para interpretarme en una película. Ella es genial", dijo Avril Lavigne durante la alfombra roja respecto al cuestionamiento, del que parece la tomó por sorpresa, ya que dedicó algunos segundos a meditar su respuesta y referirse así a la actual nominada al Oscar por "Spencer", película en la que interpreta a la Princesa Diana.

Con estas declaraciones Avril Lavigne reforzó los rumores sobre un posible proyecto, pues aunque no hay más detalles sobre si algún productor o plataforma streaming estarían interesados o ya trabajando en alguna propuesta, la propia cantante había señalado sus intenciones de emprender una producción que tuviera como base de inspiración su canción "Sk8er Boi", tema lanzado en el año 2002 como parte de su disco "Let go" y que le significó un reconocimiento mundial como una nueva exponente del punk en el terreno del pop comercial en su debut.

"Voy a convertir esta canción ('Sk8er Boi') en una película y llevarla al siguiente nivel", expresó previamente Avril Lavigne durante su participación en el podcast "She is the voice" en la plataforma de iHeartRadio.

