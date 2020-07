Avalancha de conciertos virtuales

La industria musical entró en un letargo inevitable debido a la pandemia este 2020. Para solventar la necesidad de música los artistas han optado por mudar a las plataformas digitales, para así conectar con sus fans y de paso procurarse nuevos públicos, respetando en todo momento a “Susana Distancia”.

Los conciertos en streaming son ya una práctica constante entre grupos y solistas, que a través de las redes sociales buscan saciar las ganas de tocar en vivo al mismo tiempo que ofrecen una fuente de entretenimiento en estos tiempos aciagos.

Alejandra Guzmán, 11 de julio

El sábado a las 21:00 horas la diva del pop rock mexicano hará una transmisión en la que interpretará sus éxitos, en una producción que promete presentar el tipo de espectáculo que suele dar en sus conciertos habituales.

Son tres los precios para asistir virtualmente ($115 pesos general, $230 con acceso virtual a las pruebas de sonido y al ambiente detrás del escenario y $288 pesos, donde además del acceso previo habrá una sesión de preguntas y respuestas posterior al concierto). Boletos a través de eticket.mx.

Julieta Venegas , 3 de julio

Otra cantante mexicana que estará en streaming las próximas semanas es la norteña Julieta Venegas, quien presentará el espectáculo La Enamorada, creación de Santiago Loza. Con dirección de Guillermo Cacace, Julieta actúa e interpreta las canciones de la obra. Esta pieza escrita por el argentino Loza fue lanzada también como álbum de Julieta Venegas a finales de 2019, fruto de una colaboración que se dio luego de que la mexicana pasara una estancia en Argentina. Boletos a través de eticket.mx.

Resurrection Fest , viernes 3 y sábado 4 de julio

Si bien la industria del entretenimiento fue gravemente afectada por el paro de actividades, los festivales son espacios donde la problemática se aprecia con creces, al ser un punto de encuentro de decenas de bandas y decenas de miles de asistentes.

Un afectado fue el festival español Resurrection Fest, el cual estará compartiendo material de archivo el primer fin de semana de julio. Slayer, Mastodon, Offspring y Gojira estarán entre los talentos. Además habrá entrevistas y un repaso de la historia del festival. A través de www.resurrectionfest.es/tv.

Lágrimas de Sangre, sábado 4 de julio

El combo de rap español dará este concierto en línea en hazquenopare.com, con la propuesta del PPP (pay per view). Con costo de 6 y 11 euros, este directo desde Barcelona promete hacer un repaso por buena parte de la discografía del grupo, además de proponer el diálogo abierto con los asistentes virtuales. Desde México podrá sintonizarse a las 16:00 horas.

En www.lagrimasdesangre.com.

Tomorrowland , sábado 25 y domingo 26 de julio

El icónico festival de música electrónica tuvo que ver aplazada su realización presencial, pero no por ello la música para este 2020. Conforme a los tiempos, recientemente los organizadores anunciaron Tomorrowland Around the World, con la modalidad en línea para conectarse desde casa y disfrutar lo mejor de la electrónica mundial durante dos días completos. Ocho escenarios virtuales, seminarios, juegos y talleres estarán disponibles en la plataforma, con un costo de 12 euros por día o 20 por el fin de semana. Steve Aoki, Dimitri Vegas & Like Mike, Charlotte de Witte y Robin Schulz son algunas de las estrellas del cartel.

En www.tomorrowland.com/en/around-the-world.

