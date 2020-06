Julieta Venegas ofrecerá en línea su obra "La Enamorada"

Después de representar en Argentina por varios meses la obra de Santiago Loza "La Enamorada", Julieta Venegas ofrecerá el próximo 3 de julio una representación en línea para su público mexicano de la obra con intención de que "no se apaguen las ganas de verlo en público", dijo en conferencia virtual.

La obra, dirigida por Guillermo Cacace, es un monólogo en el que una mujer, encarnada por Venegas, reflexiona sobre su pasado y cuenta numerosas anécdotas del mismo en una obra que mezcla lo musical, lo poético y lo plástico.

Para la cantante y todo el equipo que forma parte del proyecto era importante traer "La enamorada" a México y, después de esta representación a través de eticket, programan que en enero pueda presentarse en teatros de México.

Y, a pesar de estas ganas de contar la historia de la mujer protagonista a un público cercano y presente en la sala, la cantante consideró que, en una situación compleja e incierta como está siendo la pandemia mundial por coronavirus, hay que intentar pensar en adaptarse al momento.

"Sigo pensando que no hay que pensar qué hacer cuando esto termine, sino, durante el tiempo que no podremos hacer lo que podíamos, acomodarnos en la incertidumbre y encontrar cosas que no sabíamos que iban a suceder. Todo pasa por algo, hay que aprovecharlo para la reflexión sobre el estado del mundo", expresó Venegas en conferencia virtual a través de YouTube.

La cantante confesó que dentro del desconocimiento de lo que va a pasar, hay algo que le inspira de la dificultad.

Puede que sucediese lo mismo con "La enamorada", ya que nunca antes había protagonizado una obra de teatro y siempre había disfrutado más como espectadora que sobre las tablas.

Después de leer el texto de Santiago Loza, Venegas le escribió al autor para darle la enhorabuena y agradecerle esta pieza con el que tanto había disfrutado. Inmediatamente él le dijo que había una productora buscando a alguien para interpretarlo.

"Leí el texto de Santiago en un libro que encontré y me gustó mucho. Me parecieron súper bonitas las cosas que toca porque con mucha simpleza llega a lugares hermosos y profundos", expresó la artista tijuanense.

Aunque la cantante al principio ni siquiera lo vio posible, poco a poco fue uniéndose a otras personas a través de una cooperativa y su participación en "La Enamorada" empezó a tomar forma.

Además, durante el montaje se le ocurrió que podrían añadir canciones, una idea que terminó materializándose en un disco publicado a finales de 2019 con toda la música creada para la ocasión.

La intérprete de canciones como "Limón y sal" se presentará el próximo viernes en un improvisado escenario con las proyecciones en vivo Johanna Wilhelm, ya que, para ella, "La Enamorada" no tiene sentido sin la parte visual.

Por último, Venegas reconoció que tiene una conexión con la protagonista de la obra porque "es como un poco loca" y dijo que a veces quisiera ser, como ella, un poco más frágil.

jb