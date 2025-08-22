Disney+, la plataforma de streaming de The Walt Disney Company, continúa su camino para consolidarse como uno de los servicios favoritos del público al reunir en un solo catálogo producciones de Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y los clásicos animados de la compañía. Con un modelo que combina estrenos recientes y cintas icónicas, la plataforma actualiza semanalmente el listado de las películas más reproducidas por sus suscriptores.

Este ranking refleja no solo la fuerza de los clásicos animados, sino también el éxito de las nuevas propuestas que conectan con distintas generaciones. Con estrenos constantes y un catálogo que apela tanto a la nostalgia como a la novedad, Disney+ se mantiene como uno de los competidores más fuertes dentro del mercado de streaming global.

De acuerdo con el conteo más reciente, el top 10 de esta semana es el siguiente:

Alien Earth

Cuando una misteriosa nave espacial se estrella en la Tierra, una joven y un variopinto grupo de soldados tácticos hacen un fatídico descubrimiento que los pone cara a cara con la mayor amenaza del planeta.

Un Viernes de Locos

La Dra. Tess Coleman y su hija Anna tienen una cosa en común: no pueden estar de acuerdo en nada. Pero cuando una noche de viernes, el caos místico cambia las cosas, se despiertan con el problema más grande de todos. Están atrapadas en el cuerpo de la otra. A días de la boda de Tess, es una carrera contra el tiempo para volver las cosas a la normalidad.

Los Increíbles 2

Mientras llaman a Helen a liderar una campaña para recuperar a los Supers, Bob vive la vida "normal" en casa con Violet, Dash y Jack-Jack, cuyos superpoderes están a punto de ser descubiertos. Sin embargo, un nuevo villano emerge con una trama brillante y peligrosa que amenaza todo. Pero, con Frozono de su lado, ellos podrán con todo.

Río

Blu, es un guacamayo azul, criado en un pequeño pueblo de Minnesota como un ave doméstica. Pero al enterarse de que es la última esperanza para que su especie sobreviva; Blu y su sobreportectora dueña, Linda, dejarán atrás la comodidad de su hogar siguiendo a un extravagante experto en aves, llamado Tulio, para poder conocer a Perla, una guacamaya de Río de Janeiro.

Flamin Hot: El Sabor que Cambió la Historia

"Flamin’ Hot: El sabor que cambió la historia" es la motivadora historia de Richard Montañez, el conserje de Frito Lay quien encausó su herencia mexicana americana para transformar los icónicos Cheetos Flamin’ Hot en una botana que revolucionaría la industria de los alimentos y se convertiría en un fenómeno de la cultura pop mundial.

La Era de Hielo

Durante la era de hielo, un solitario mamut lanudo con un trágico pasado se une a un perezoso gracioso y a un tigre dientes de sable calculador en un viaje peligroso para reunir a un niño de un año con su padre cazador.

Los Increíbles

El Sr. Increíble y la Mujer Elástica eran los mejores héroes del mundo. Luego de 15 años, adoptaron identidades nuevas y vidas "normales" con sus tres hijos. Ansiosos por volver a la acción, aprovechan la invitación misteriosa de ir a una isla remota.

Ralph el Demoledor

Durante décadas, Ralph ha sido el villano de su videojuego. En un acto de arrojo, se embarca en una aventura para demostrar que es un héroe con gran corazón. A medida que explora nuevos y apasionantes mundos de videojuegos, se asocia con nuevos amigos insólitos, entre ellos Vanellope von Schweetz, una batalladora inadaptada. Cuando un enemigo malvado amenaza todo, Ralph se da cuenta de que tiene el destino de la galería de videojuegos en sus manos.

La Princesa y el Sapo

Un giro moderno sobre un cuento clásico de Walt Disney Animation Studios presenta a una hermosa joven llamada Tiana, quien sueña con tener su propio restaurante. Cuando conoce a un príncipe sapo que desesperadamente quiere ser humano otra vez, un beso fatídico los lleva a ambos a una divertida aventura en los místicos pantanos de Luisiana.

Avengers Endgame

En el final épico de la Saga del Infinito, los Avengers se enfrentan al villano más poderoso del universo, Thanos. Cuando eventos devastadores arrasan con la mitad de la población mundial y fracturan sus filas, los héroes restantes luchan por avanzar. Pero deben unirse para restaurar el orden y la armonía en el universo y traer de vuelta a sus seres queridos.

