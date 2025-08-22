Con la energía cósmica en pleno auge y bajo la guía experta de Mika Vidente, nos adentramos en un fin de semana cargado de oportunidades y sorpresas para quienes estén dispuestos a recibirlas.

Del 22 al 24 de agosto, los astros alinean sus fuerzas para beneficiar especialmente a ciertos signos, brindándoles una dosis extra de fortuna, reconocimiento y avance en sus proyectos más anhelados.

Descubre cuáles serán los signos que tendrán suerte durante estos días y cómo puedes aprovechar al máximo este impulso astral bajo la visión clara y certera de Mika Vidente.

Virgo

Tu tirada:

Cinco de Copas – El Sol – As de Espadas

Este fin de semana inicia con una energía muy especial: el Sol entra en tu signo y te invita a dejar atrás la tristeza y las pérdidas. Es momento de volver a brillar, enfocarte en lo que realmente importa y colocar tu atención en ti mismo. Lo que quedó atrás debe ser honrado, aprendido y liberado.

El Tarot indica que ahora todo se torna más claro y que lo primero que debes revisar son esas ideas que llevas tiempo pensando y que deseas materializar. Son precisamente esas ideas las que pueden darte el triunfo. La mejor idea es aquella que se lleva a la acción, y la Luna Nueva de este fin de semana, aun siendo la antesala de los eclipses, te impulsa a mostrar al mundo tu creatividad y proyectos.

Te encuentras en un momento de mayor claridad mental, inteligencia y fortaleza. Lo que pediste comenzará a cumplirse a partir de este fin de semana. Antes de iniciar este proceso, es recomendable que hagas una limpieza en tu entorno y en tu interior. Una nueva etapa empieza con el foco puesto nuevamente en ti: aprovéchala al máximo.

Consejo: No te detengas, avanza con decisión y rapidez.

Libra

Tu tirada:

Rey de Espadas – Diez de Copas – Rey de Pentáculos

Se avecina un gran fin de semana para ti. Cada paso calculado y cada momento de paciencia que has tenido empezarán a mostrar sus frutos, especialmente en el ámbito profesional y en la abundancia material. Tu capacidad para esperar el momento adecuado ha sido tu mejor estrategia, y esta vez verás resultados concretos.

Finaliza un periodo de confusión y emociones inciertas, dando paso a una etapa llena de estabilidad y bendiciones, sobre todo en lo económico. Aquello que has estado trabajando en silencio, sin necesidad de mostrarlo, ha sido efectivo y comienza a reflejarse en ti. Incluso podrías llegar a convertir ese conocimiento o método en algo valioso para compartir con los demás.

Este fin de semana también recibirás muchos halagos y reconocimientos de tu entorno; las personas notarán un cambio positivo en ti, te verán más atractivo y querrán conocer tu “secreto”. Disfruta de este momento de armonía, pues será tranquilo y favorable en todos los aspectos.

Consejo: Si lo visualizas, lo puedes alcanzar.

Escorpio

Tu tirada:

Reina de Espadas – Dos de Pentáculos – Reina de Bastos

El Tarot anuncia un fin de semana muy favorable. Regresan las ganas de crear, de avanzar y de emprender nuevos proyectos. Has logrado reconciliarte con tu pasado y ahora cuentas con formas más amables de tratarte a ti mismo, lo que te permitirá enfocarte en lo que realmente necesita atención en tu presente.

Tu energía vital estará en su punto más alto y será suficiente para llevar a cabo todo lo que te propongas. Se cierra un ciclo de dudas e incertidumbre para dar paso a una etapa de nuevas aventuras. La Luna Nueva en Virgo de este fin de semana abre oportunidades en distintos ámbitos de tu vida y, sobre todo, te invita a renovarte. El éxito se encuentra precisamente en dar un nuevo aire a lo que lo necesita.

Es recomendable acercarte más a la tecnología, pues ahí se encuentran grandes posibilidades para tu futuro. Evitarla solo complicaría los procesos tradicionales. En el plano personal, se vislumbra una semana con encuentros románticos y una atracción intensa. Además, es un buen momento para invertir y proyectar a futuro.

Consejo: Despídete del pasado con madurez y abre espacio a lo nuevo.

Con información de Mika Vidente.

