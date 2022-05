Aurora Valle vuelve con más "Confesiones" en tlnovelas

Tras el éxito que han significado las primeras tres temporadas de “Confesiones”, la periodista Aurora Valle regresa con una cuarta entrega de este programa que, respaldado por sus 30 años en el mundo del espectáculo, ofrece a la audiencia entrevistas íntimas con los artistas que han marcado al cine y la televisión nacional.

“Digo es que es un homenaje en vida, son historias de vida. Estoy muy satisfecha, muy contenta, porque van los artistas y saben que yo no haré mal uso de su tiempo”, puntualiza Aurora, al referir la sensibilidad, delicadeza y cuidado con la que emprende sus entrevistas para ahondar en los sentimientos y momentos complicados que han pasado las estrellas.

“Yo siempre he sido súper respetuosa. Yo no pierdo la esencia de quién soy, cómo me críe, cómo fue educada. Soy incapaz de invitar a alguien a mi programa para ofenderlo, pero sí te vas modernizando”, puntualiza Valle, al señalar que también se adapta a los nuevos lenguajes de las generaciones más jóvenes, al destacar el acompañamiento y excelente relación que tiene con su hija de 19 años, con quien aprende de las tendencias y temas del momento.

Previo a que la cuarta temporada de “Confesiones” se estrene el próximo domingo 29 de mayo a las 16:50 horas por la señal de tlnovelas, Aurora Valle revela que habrá un programa especial que será transmitido hoy 28 de mayo a las 16:50 horas en la misma señal, donde recapitula las entrevistas más destacadas de las tres sesiones pasadas y que refuerzan el compromiso de la conductora y periodista por ofrecer charlas divertidas, pero también colmadas de respeto hacia las historias de vida de sus invitados.

“No saben cómo sufrí al hacer este especial, porque yo hago los guiones del programa, reviso el contenido, solo tenía una hora para mostrar más de 70 entrevistas, es imposible. Lo que traté de hacer, y que casualmente se fue por esa línea, escogí las declaraciones que fueron más impactantes y llegadores, esto es previo al estreno”.

Aurora subraya que para la cuarta temporada de “Confesiones” llegarán invitados como Norma Lazareno, Leonardo Daniel, Macaria, María del Sol y Mauricio Martínez, entre otras figuras que aún se mantienen como sorpresa: “no puedo decir muchas, pero viene nuestro segundo programa con María Rojo, también viene Mauricio Martínez, quien denunció que cuando era joven fue víctima de abuso por parte de Antonio Berumén, a él lo admiro muchísimo, son esas historias de vida de gente guerrera, así serán muchas”.