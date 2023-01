Un inicio de año fabuloso es el que ya experimenta Adal Ramones, quien retoma su agenda de trabajo con el show de comedia “ChavoRucos Tour”; además, está en el desarrollo de nuevos proyectos para el cine y la televisión, y a la par se alista para el nacimiento de su segundo hijo junto a Karla de la Mora.

“Han sido muchas emociones, me he ausentado mucho de casa”, puntualiza Adal sobre cómo ha organizado sus compromisos laborales con su esposa para verse entre las grabaciones y juntas creativas que tiene que atender en Miami, Cancún y Madrid.

“Ha sido sembrarle durante toda la pandemia a un género que tenía muchas ganas de hacer y explorar, que son las series de televisión y películas, que ya las había hecho, pero quería estar involucrado 100 por ciento, ya estaba como productor, pero ahora estoy en todo, empecé a sembrar todo esto con gente muy talentosa”, comparte en entrevista con EL INFORMADOR.

De visita a la Perla Tapatía, Adal no dudó en visitar el Auditorio Telmex, donde se presentará el próximo 21 de enero, para revelar sus planes de trabajo, en especial, con el inicio de temporada que tendrá “ChavoRucos Tour” en México tras su exitoso paso por Estados Unidos junto a su colega y amigo Adrián Uribe, con quien ha desarrollado un concepto colmado de humor, sketches, stand up, en donde ambos histriones muestran la versatilidad de su comedia y cómo les sigue apasionando estar sobre el escenario con una dinámica totalmente en vivo para interactuar directamente con el público.

“A Dios gracias me ha ido muy bien cada vez que traigo cosas aquí, traje ‘Sueños de un seductor’, de Woody Allen, y fueron 12 funciones sold out; antes traje ‘Adal: la gira’, con Consuelo Duval, Mauricio Castillo y un servidor. Luego, monólogos al Teatro Diana y al Teatro Galerías, y siempre ha sido increíble la respuesta”, añade Ramones al referir que con “ChavoRucos” augura una buena experiencia al fusionarse con Adrián Uribe.

“Vengo cobijado por un gran talento, magnífico comediante y mejor persona que es Adrián Uribe. Hicimos este show, en el que en el 70% estamos en escena juntos haciendo comedia, luego abandonamos el escenario por pocos minutos, él se avienta su monólogo y yo otro, pero volvemos a estar juntos. El gran peso del show es estar en el escenario al mismo tiempo, es un tira y tira de comedia”.

Si bien Adal Ramones se ha consagrado como un referente del humor mexicano con una comedia que aboga por lo familiar, para “ChavoRucos Tour” destaca que, como el nombre del show lo indica, estará más enfocado a su generación con referencias y anécdotas personales que todo adulto contemporáneo identificará inmediatamente.

“No sé cómo sea el humor entre mujeres, cómo se ‘molesten’, pero los hombres bromeamos mucho (risas), nos decimos: ‘¿qué pasó con esa panza?’. Somos como una especie primitiva para las mujeres, las mujeres evolucionaron, nosotros nos quedamos en el pasado, el hombre se sigue molestando por cariño y amor, nos decimos nuestras verdades y tratamos de meterle comedia para no herir al amigo. La gente se ríe de eso, yo me ataco de risa en el escenario junto con Adrián”.

Ante los nuevos formatos de consumo que ofrecen plataformas como TikTok o cómo se analiza ahora la comedia desde el escrutinio público, Adal Ramones considera que el humor, en este caso, se adapta a las necesidades de la audiencia y sobre todo a lo que buscan los creativos compartir desde el escenario o pantalla que desean explorar con un proyecto determinado.

“Hay productos distintos para tu propia necesidad. En día a día, en un transporte urbano voy viendo memes porque me aburro, los comparto, voy viendo un TikTok o un reel, pero el día que quiero disfrutar de una comedia en vivo no puedo verla por TikTok, aunque yo vea un especial de comedia en una plataforma no estoy en vivo, esa es la gran diferencia. Se vuelve un mercado más amplio”.

Apasionado por el cine y a producción

Más allá del legado que Adal Ramones dejó en su faceta como conductor tras haber liderado programas icónicos como “Otro Rollo” durante los años 90 y después migrar a formatos como “Bailando por un sueño” y “La Academia”, su instinto actoral lo ha acercado íntimamente al cine, disciplina en la que recientemente estrenó la odisea navideña “Reyes contra Santa”, en Prime Video, pero también se ha sumergido como productor, caminos que ha fusionado y que ahora lo tienen con una agenda laboral llena para todo 2023.

“En un tiempo más arrancamos una serie, la primera, que no puedo decir mucho. Con los Riva Palacio (Gabriel y Rafael), de Huevocartoon, es una película, pero tengo varios cuartos de escritores con los que estamos escribiendo guiones. Ya nos compraron la serie, estoy junto a un gran equipo, estoy de productor, de coescritor y estelar”.

Aunque Adal no descarta en algún momento poder filmar o establecer un proyecto desde Guadalajara, por el momento señala estar saturado de trabajo; incluso, ha tenido que analizar qué proyectos aceptar, pues han llegado ofertas para hacer una serie en España, sin embargo, algo seguro es que regresará a la televisión con un programa de Televisa.

“No puedo explicar (de qué son), pero traigo series, otros proyectos ya firmados para plataformas, televisión abierta, la gira en Estados Unidos; después, volvemos otra vez a México, porque también perdí una película en Argentina, no la pude hacer, porque cae en los mismos meses que tengo todo esto, pero veremos si se mueven las fechas de la serie en España, sería genial”.

Agéndalo

“ChavoRucos” en el Auditorio Telmex el 21 de enero a las 21:00 horas. Más información en www.auditorio-telmex.com



CT